Els doctors Anna Lluch i Joan Viñas, medalles d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats

L'acte s'ha celebrat a la universitat de Tarragona Rovira i Virgili

Actualitzada 20/11/2020 a les 16:28

L'oncòloga Anna Lluch i el cirurgià Joan Viñas ha recollit aquest divendres les Medalles d'Honor 2020 que concedeix la Xarxa Vives d'Universitats (XVU), que integren les 22 universitats de parla catalana, en un acte celebrat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.La doctora Anna Lluch havia estat proposada per les universitats de València i Jaume I, mentre que el doctor Joan Viñas era una proposta de la Universitat de Lleida (UdL).Anna Lluch Hernández (València, 1949) es va graduar per la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València el 1978. Va obtenir el grau de doctora a la mateixa universitat, on també va ser catedràtica de Medicina en Oncologia, i d'on actualment és professora emèrita.La seva trajectòria professional ha estat molt vinculada a l'Hospital Clínic Universitari de València, on ha atès més de 12.000 pacients de càncer de mama i d'on ha estat cap de Servei d'Hematologia i Oncologia.També ha col·laborat amb les autoritats sanitàries de la República de Moçambic i ha dut a terme estades en centres internacionals, com l'Institut de Tumors de Milà o el Centre Oncològic MD Anderson de Houston.Reconeguda com una de les figures més destacades de l'anomenada «medicina personalitzada en càncer de mama», les aportacions científiques de Lluch han tingut un gran impacte en la recerca de fàrmacs i nous tractaments de càncer de mama i d'ovaris.Fruit de la seva trajectòria, ha rebut nombrosos premis i reconeixements, entre els quals destaquen l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Científic, la Medalla del Consell Valencià de Cultura i la Medalla de la Universitat de València.El 2018 va ser nomenada doctora honoris causa per la Universitat Jaume I.Per la seva banda, Joan Viñas i Salas (Mataró, 1950) es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona el 1973 i va obtenir el grau de doctor en la mateixa universitat el 1976.El 1994 va ser nomenat catedràtic de Cirurgia de la Universitat de Lleida, on va ocupar el càrrec de rector entre els anys 2003 i 2011.Els seus treballs de recerca incideixen especialment en la carcinogènesi del còlon i la bioètica.L'activitat assistencial del doctor Viñas ha tingut lloc principalment a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser cap de secció de Cirurgia General, de l'àrea d'Urgències, i del departament de Qualitat.La seva dedicació altruista el van portar a cooperar en hospitals de Moçambic i Txad.A més, Joan Viñas ha estat cofundador i president de l'Associació AntiSida de Lleida i vicepresident de la Creu Roja a Lleida, ha presidit la Xarxa Vives d'Universitats, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i l'Institut Català de la Salut.Distingit amb el Premi a la millor Gestió en l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, també ha rebut les Medalles de la Universitat i de la Ciutat de Lleida, la Insígnia d'Or del Col·legi de Metges de Catalunya i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.