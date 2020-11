Els creuers reclamen tornar a operar i adverteixen del «risc» que ports europeus «prenguin la davantera»

Els creuers van deixar d'operar al març, amb l'esclat de la pandèmia. A partir del juny, alguns països europeus -«tradicionals competidors»- van tornar a l'activitat de manera gradual aplicant nous protocols per prevenir el contagi. A l'Estat, el govern espanyol va mantenir la suspensió de l'activitat després de l'estat d'alarma i, a finals de juny, va aprovar una disposició en què es prohibia de l'entrada a ports espanyols de creuers internacionals.«Estem en una situació crítica. No tenim clients, no tenim producte i el que havíem venut des de març està cancel·lat», explica el director general de Miramar Cruceros, Hugo Iglesias. El sector reclama a les administracions retornar a l'activitat com més aviat millor i establir un marc «clar» per a tot l'Estat per pal·liar la pèrdua del 90% de la facturació.«El creuer és el mitjà més segur per fer un viatge», assegura Iglesias. El director general de Miramar Cruceros explica que aquests demanen un PCR negatiu per poder-hi entrar i, dins del vaixell, està «molt controlat», amb reduccions d'aforaments del 70% i grups bombolla per a les excursions.La prohibició de l'Estat de rebre creuers internacionals té com a excepció Canàries. La naviliera TUI Cruises va començar a operar a les illes el 6 de novembre amb un circuit per l'arxipèlag. Una setmana més tard, el 'Mein Schiff 2' va finalitzar el seu primer recorregut, amb 860 passatgers a bord i sense cap mena d'incidència sanitària. El vaixell continuarà les rutes fins al 12 de març de 2021, amb embarcament i desembarcament els divendres a Les Palmes de Gran Canària.A Tarragona, la temporada de creuers d'aquest any ha comptat amb una única escala, la del Marella Dream (TUI UK) el 5 de març, amb uns 1.500 passatgers a bord. Des d'aleshores, la covid-19 ha impedit que el port assoleixi els 100.000 viatgers previstos per aquest any i que Royal Caribbean -la que havia de ser la gran novetat de la temporada- portés 21.000 passatgers a Tarragona repartits en cinc escales.Malgrat la incertesa del sector, el president del port de Tarragona, Josep Maria Cruset, avança a l'ACN que el nivell de reserves per a la temporada vinent és a hores d'ara equiparable al que hi havia ara fa un any per al 2020. «Això acredita que hi ha bona musculatura i que hi ha coratge per reprendre l'activitat en aquest sector», assenyala.Segons Cruset, el port tarragoní ja té reserves d'escales per als mesos de març i abril. Si en aquell moment pot arrencar la temporada i l'activitat es pot mantenir fins a final d'any sense l'impacte de la covid-19, la previsió és poder assolir els 100.000 passatgers i, «si la temporada agafés més inèrcia», fins i tot superar la xifra rècord de 128.000 creueristes del 2019.Durant l'aturada, les navilieres han aprofitat per adaptar els vaixells i per fer les inversions de manteniment necessàries que els permetin tornar a operar tan bon punt s'aixequin les restriccions. A la terminal tarragonina, apunta Cruset, ho tenen «tot preparat» des de fa mesos per poder obrir quan es pugui, amb nous itineraris i circuits de passatgers i equipatges per tal de complir amb la normativa sanitària.El president diu que estan expectants davant la normativa que permetrà reprendre el tràfic de creuers i si els protocols inclouran, per exemple, la realització de testos ràpids a tot el passatge. El port veuria amb bons ulls aquesta opció per salvar una activitat que el 2019, amb Costa com a principal operadora, va generar un impacte de 9,7 milions d'euros al territori.Segons Cruset, en una reunió recent, la Taula Institucional de Creuers -que aplega agents polítics i econòmics del territori- ha refermat clarament l'aposta per aquesta activitat turística. «Estem convençuts que quan s'aixequin les restriccions es reprendrà amb força i el destí tarragoní tornarà a estar en el mapa de qui vulgui viatjar en creuers», defensa.Mentrestant, l'absència de creuers per la pandèmia ha permès agilitzar les obres d'ampliació del moll de Balears, que s'enllestiran el maig del 2021. L'actuació, amb una inversió de 30 milions d'euros, consisteix a adequar una línia d'atracada de 700 metres que permeti l'arribada simultània de diversos creuers de grans dimensions.