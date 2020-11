Veïns que teletreballen es queixen de molèsties pels músics de carrer

Consideren que haurien d’expressar el seu art en punts de la ciutat menys habitats que el centre, tot i disposar del corresponent permís municipal

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:30

Veïns de la zona centre de Tarragona que teletreballen per causa de la situació provocada per la pandèmia van denunciar ahir dijous a aquesta redacció les molèsties que els ocasiona la presència de músics al carrer, sobretot per l’elevat nombre d’hores que hi són. «Estan matí i tarda», va lamentar una de les persones que es consideren afectades per aquest fet. Aquesta situació es produeix de manera especial en entorns com la Rambla Nova, la plaça Verdaguer i l’illa de vianants que formen els carrers August, Sant Agustí i Compte de Rius.

La veïna va comentar que «treballo a casa i, durant moltes hores, no deixo de sentir la música que arriba des del carrer». En aquest context, va apuntar que «no em molesta que una persona toqui un instrument com l’acordió, però n’hi ha que utilitzen altaveus i generen un volum molt alt», la qual cosa fa que el nombre de decibels sigui elevat. «A més», va afegir, «degut a la pandèmia obro les finestres de la casa per ventilar el pis, com ens recomana l’administració i, en aquests moments, la música arriba a ser insuportable, ja que em desconcentra i em costa molt treballar».

Diverses persones de la zona han comentat que es troben en la mateixa situació per la proliferació de músics als carrers del centre de Tarragona i s’estan organitzant-se per «fer una acció conjunta» que podria derivar en una petició a l’Ajuntament per tal que prengui mesures. «Som moltes les persones que, per les actuals circumstàncies que vivim per la covid-19, hem d’estar a casa», va dir, per remarcar que «no només les que teletreballem, també hi ha persones grans que surten molt poc de casa seva per evitar contagiar-se o gent que estudia, entre altres», va dir.

«No estem en contra de tots»

La veïna que va contactar amb aquesta redacció va voler deixar clar que «no tenim res en contra dels músics que es guanyen la vida tocant al carrer, però pensem que els que utilitzen altaveus de gran potència podrien traslladar-se a altres zones de la ciutat on hi hagi menys habitatges». Per altra banda, va afegir que «la Guàrdia Urbana ens ha dit que no pot fer res, donat que aquestes persones tenen el permís oficial que els concedeix l’Ajuntament».

La problemàtica sorgeix del fet que «són varies les persones que toquen i això fa que la música entri a les nostres cases gairebé durant tot l’horari laboral, ja que alguns es posen al matí i altres poden estar entre les 5 i les 8 de la tarda, i fins i tot més tard», va agregar. «Una cosa és que hi hagi músics al carrer de manera puntual i una molt diferent que, entre tots els que s’hi dediquen siguin moltes hores al cap del dia», va remarcar. Un exemple és una noia que des de fa uns dies se situa a tocar del Portal del Roser, una zona de pas on el nombre d’habitatges és reduït. És un exemple del que demanen els veïns que resideixen en punts cèntrics de la ciutat. «S’han de fer coses al carrer, però sempre que no generin molèsties a altes persones que, com és en el meu cas, ens hem vist en la necessitat de treballar des de casa com a mesura per a prevenir contagis», va subratllar aquesta veïna del centre.