Tall a la carretera N-340 per rebutjar les agressions sexuals

L’acció es farà aquest dissabte, a les 17 hores, davant d’Icomar

Actualitzada 19/11/2020 a les 21:19

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) hha convocat un tall a la carretera N-340, a l’altura del barri d’Icomar, en senyal de protesta per les agressions sexuals que hi ha hagut darrerament als barris de Ponent i per exigir més seguretat. L’acció es durà a terme el pròxim dissabte i s’iniciarà a les 17 hores, sota el lema «Per ella i per totes». En el cartell de la convocatòria s’indica que la concentració és en «repulsa per les agressions sexuals» i afegeix «no estàs sola».

Dissabte de la setmana passada es va dur a terme una acció similar per reclamar més seguretat a Bonavista, arran de les detencions de dos homes acusats d’agredir sexualment un dona i assetjar-ne tres més en carrers del barri. L’acció va tenir lloc a la Rambla de Bonavista i la presidenta de l’associació de veïns, Loli Gutiérrez, va manifestar que «necessitem més protecció, crec que s’hauria de reforçar la seguretat, perquè a partir de les deu de la nit, quan arribem de treballar, no podem anar soles a casa. Tenim por i inseguretat». Els barris de Ponent i altres com el de Sant Pere i Sant Pau fa temps que denuncien la inseguretat creixent als seus carrers.

El clam contra la violència sexual contra dones va esclatar després que es conegués que els Mossos d’Esquadra havien detingut, dies abans, un veí de la Canonja de 30 anys acusat d’assetjar tres dones de Bonavista el dia 7 d’aquest mes. Segons va explicar la policia catalana, l’home va seguir una noia que tornava a casa, va agafar-la i va intentar retenir-la, però la víctima va aconseguir desfer-se i va demanar ajuda a una veïna que es trobava a la zona. L’endemà, diumenge, una altra dona va acudir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per denunciar l’assetjament que havia patit per part del mateix individu el 31 d’octubre. A més, unes hores més tard de la detenció, una tercera dona va denunciar uns fets similars.