Talaran tres oms de Torres Jordi, a Tarragona, i en plantaran a la vora

No es poden trasplantar

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:51

L’Ajuntament de Tarragona talarà i retirarà tres oms ubicats a Torres Jordi. Són tres arbres que estan malalts i que, a banda, han provocat alguns problemes als veïns perquè les arrels han aixecat part de la vorera i, fins i tot, s’ha produït algun accident.Aquests tres arbres, que es talaran en els pròxims dies, no es poden trasplantar, ja que tenen mancances estructurals que fan inviable aquesta operació. A més, segons detallen des del consistori, no estan en bon estat de salut i, ara mateix, no tindria sentit traslladar-los a un altre indret.Per tal de mantenir el patrimoni en arbrat a la ciutat i que no se’n ressenti a causa d’aquesta tala, l’Ajuntament plantarà tres arbres més en una zona propera a on estan ubicats ara mateix aquests tres, d’acord amb el pla de reposicions vigent en l’actualitat.