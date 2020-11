Sandra Segarra guanya el IV Premi CEPAC sobre les comissions feministes a les colles castelleres

Laura Ruiz s'ha emportat l'accèssit dotat amb 500 euros

Actualitzada 20/11/2020 a les 15:20

L'estudiant de Universitat Pompeu Fabra, Sandra Segarra González, ha estat guardonada amb el IV Premi CEPAC, que el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells organitza amb el suport de la Biennal del Concurs de Castells i l’Ajuntament de Tarragona. González s'emporta 1.000 euros amb el treball titulat L'impacte de les comissions feministes a les colles castelleres universitàries.

Accèssit

L'accèssit, dotat amb 500 euros, ha estat per a Laura Ruiz Floria, estudiant de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel treball titulat Aproximació a la regulació administrativa del món casteller: de la subvenció al contracte.

El jurat ha estat format per Biel Sanabre, com a representant del CEPAC; Sergi Font, com a president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya; Aitana de la Varga, com a personal docent de la URV; i Jaume Rosset i Alfonso González com a experts en el món casteller. Guillermo Soler n’ha exercit de secretari, sense vot.