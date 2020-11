Sancionaran als propietaris dels locals de Tarragona que estiguin en mal estat

L’Ajuntament destinarà al desembre agents de la Guàrdia Urbana perquè vigilin i aixequin actes si és necessari

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:30

Dos objectius

L’Ajuntament de Tarragona es posarà dur amb els propietaris dels locals que estiguin en males condicions i que donin mala imatge. Aquells que estiguin en aquesta situació s’exposaran a sancions, tal com ha conegut Diari Més.El Departament de Territori i la Guàrdia Urbana es coordinaran per tal de tirar endavant aquesta mesura, la qual també servirà per a incentivar a aquells propietaris que tinguin els locals buits i que no li estan donant cap ús comercial. El consistori és conscient que hi ha un gran nombre de locals en aquestes condicions i, per aquest mateix motiu, ha pres la determinació d’endurir el seu modus operandi i passar a imposar possibles sancions als propietaris que no compleixin amb uns mínims.Segons ha explicat a aquest mitjà el regidor de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, «la idea és destinar alguns agents de segona activitat de la Guàrdia Urbana perquè patrullin per la ciutat i busquin locals que no compleixin amb la normativa». «La idea final d’aquesta iniciativa és incentivar el comerç. Hem de detectar els locals buits del centre de la ciutat o del centre dels barris que estiguin en mal estat, que estiguin molt bruts o tancats i, en el cas de trobar-ne algun, Disciplina Urbanística de Territori donarà l’ordre per tal que els netegin i els tinguin en bon estat», afegeix Puig, qui avisa que, «si no es procedeix al compliment de l’ordre, pot haver-hi sancions per part de l’administració».El patrullatge i les possibles sancions tenen un doble objectiu. El primer és, segons Puig, que «l’espai públic estigui en un estat de salubritat» i, el segon, «que els locals buits es posin en lloguer i s’omplin, que els propietaris es conscienciïn que és millor que hi hagi negocis en actiu que locals tancats». «Si el local el tens en bon estat, ningú et dirà res, ningú penalitzarà que el tinguis buit», deixa clar el regidor.La mateixa patrulla de la Guàrdia Urbana també tindrà una segona meta. Segons manifesta Puig, «aquesta funció administrativa de la guàrdia urbana també servirà per detectar que les obres que es realitzen a la ciutat tinguin en regla el seu pertinent permís o llicència».Els agents començaran aquestes inspeccions a partir del mes de desembre, tal com afegeix Manel Castaño, regidor de Seguretat Ciutadana del consistori. També en declaracions a Diari Més, Castaño remarca que «serà la Unitat de Policia Administrativa (UPA) l’encarregada d’aquest patrullatge. Realitzaran la inspecció als establiments i aixecaran acta si observen l’incompliment de la norma. Després, ja valorarà si hi ha sanció o no».De moment, l’Ajuntament no ha aclarit el nombre d’agents que destinaran a aquesta iniciativa, ja que serà el mes vinent quan ho decideixi.