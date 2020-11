La CET inicia una recollida de firmes per reclamar el trasllat de CLH

La Cambra de Comerç demana una intervenció «ràpida» de l’administració per redactar el nou POUM de Tarragona

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:14

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) va anunciar ahir dijous l’inici d’una campanya de signatures per «fer fora del centre de Tarragona els dipòsits de CLH (Compañia Logística de Hidrocarburos)», va dir el seu president, Ángel Juárez, mentre que la Cambra de Comerç, en un comunicat oficial, va demanar que la tramitació del nou POUM sigui com més aviat millor. El Tribunal Suprem ha donat la raó a CLH i ha suspès el POUM de Tarragona del 2013.

Juárez va manifestar a aquesta redacció que «hi ha un rebuig generalitzat de les instal·lacions de CLH al polígon Francolí, perquè és inaudit que al centre de la ciutat hi hagi dipòsits de gas, una situació que no es dona en cap altra ciutat». El president de la CET també demana a l’Ajuntament que «investigui els motius pels quals s’ha arribat a aquesta situació» i que «acceleri al màxim la redacció d’un nou POUM perquè Tarragona no pot estar aturada». Juárez va comentar que «la presència dels dipòsits suposa un perill per a la població i aquests ja haurien d’estar fora de la ciutat fa temps: no poden continuar en el lloc on estan».

Una qüestió urgent

Per la seva banda, la Cambra de Comerç va fer públic el seu posicionament davant la sentència del Tribunal Suprem en un comunicat que va traslladar a l’Ajuntament de Tarragona i a la Generalitat. «La Cambra no discuteix el contingut de la sentència, l’assumeix com cal fer en un Estat de Dret, tot i la desproporció que suposa la seva aplicació», va dir, i va afegir que «sol·licitem amb urgència a l’Ajuntament de Tarragona i a la Generalitat la màxima agilitat i transparència en la interpretació de la normativa urbanística, vigent a partir de la sentència, per tal de no paralitzar la ciutat». En aquest context, la Cambra va indicar que «els actors socioeconòmics demanem una posició clara i rotunda que determini, com més aviat millor, sota quins paràmetres de certesa legal quedarà emparada la ciutat». En el comunicat s’indica que «Tarragona no es pot aturar mentre es busca una solució al tràmit de suspensió del planejament urbanístic. La paralització davant de la redacció d’un nou planejament urbanístic o POUM significa un alentiment de com a mínim quatre anys per a una aprovació (el de 2013 es va allargar en el temps fins a tretze anys), afectant a tots els sòls amb suspensions de llicències d’entre un o dos anys, com a mesura prèvia».

Segons la Cambra, la suspensió del POUM comporta «conseqüències negatives no només per a la promoció immobiliària, sinó també per a qualsevol dinàmica urbana com la construcció de nous equipaments com hospitals, centres esportius o habitatge social». Les repercussions administratives en matèria de llicències d’obres i activitat «restaran atractiu a la ciutat davant possibles noves implantacions o inversions econòmiques, amb el perjudici que això provocarà en la creació de nous llocs de treball o en la generació de recursos per a les arques públiques».

En el comunicat, la Cambra va recordar que «l’actual model de ciutat, sorgit del POUM del 2013, va ser aprovat per majoria absoluta de tots els grups polítics municipals representats a l’Ajuntament, fins i tot els que ara tenen responsabilitats de govern, i ratificat per la Generalitat de Catalunya». L’ens va afegir que «la sentència no assenyala que el POUM actual pateixi incorreccions o injustícies urbanístiques. Només planteja un defecte de forma en la seva tramitació, la qual cosa considerem que reafirma la petició de la Cambra en aquest posicionament davant d’un fet puntual del plantejament que no hauria de significar la paralització del POUM del 2013».