Els convidats podran veure en 'streaming' els casaments civils celebrats a l'Ajuntament de Tarragona

Les mesures de prevenció per la covid-19 només permeten l'assistència de 24 persones

Actualitzada 20/11/2020 a les 11:35

Les mesures de prevenció per la covid-19 han dificultat celebrar bodes amb normalitat. Actualment, a les cerimònies només es permet un terç de l’aforament, la qual cosa restringeix les celebracions a 24 convidats. Per solucionar-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha decidit posar en marxa un servei streaming per fer el seguiment de les cerimònies civils al consistori.



El sistema, que es posarà en funcionament aquest cap de setmana, també serà útil per tots els actes que s’organitzin, entre ells els plenaris municipals quan tornin a celebrar-se presencialment. Totes aquestes celebracions es podran seguir a través del canal Youtube i, en el cas de les bodes, serà per canal privat.El Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona té capacitat per 130 persones, però amb les restriccions només permet l'assistència de 24 a les cerimònies.