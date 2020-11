El Serrallo, Cambrils i l'Ampolla reben el distintiu de Barri Mariner de Catalunya

El segell l'atorga l’Agència Catalana de Turisme (ACT)

Actualitzada 20/11/2020 a les 15:42

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ha atorgat aquest divendres a sis municipis catalans el distintiu de Barris i Viles Marineres, Pobles amb encant i Ciutats i Viles amb Caràcter.



El barri del Serrallo de Tarragona, el de Cambrils, l'Ampolla o el de l'Estartit han estat els premiats amb el segell de Barris i Viles Marineres, que es dirigeix a poblacions que conserven viva la cultura lligada al mar.El reconeixement de Poble amb Encant, que destaca la diversitat i riquesa cultural i paisatgística més enllà dels pols d'atracció turística, ha estat aquest any per Arties, a la Vall d'Aran, que s'afegeix als 13 municipis que integraven la llista fins al moment.Finalment, Caldes de Malavella (Selva) ha aconseguit la certificació de Ciutat amb caràcter i es converteix en la tretzena a tenir acreditada aquesta marca, que aposta per la promoció del turisme urbà.«Aquests municipis són la millor representació possible del que pot oferir el territori català, compten amb un patrimoni cultural, natural i paisatgístic abundant i singular i ofereixen infinitat de possibilitats al turista», ha destacat el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono.Les localitats les escull un comitè d'experts format per professionals de diferents àmbits i de l'Agència Catalana de Turisme, que s'encarrega d'avaluar i validar les sol·licituds i verificar que compleixen els requisits.