Competència investiga els contractes de lloguer de patinets a Tarragona

Actualitzada 20/11/2020 a les 09:41

L'Autoritat Catalana de la Competència de la Generalitat (ACCO) està investigant el conveni signat el mes d'agost passat entre l'Ajuntament de Tarragona i tres empreses per llogar patinets elèctrics a la ciutat, segons ha avançat El Confidencial. El conveni permetria a Reby, Buny i Bird posar a peu de carrer 500 patinets cadascuna d'elles. Durant els últims mesos, el consistori ha modificat les ordenances de convivència tarragonines per rebaixar el límit de velocitat per a vehicles a 30 quilòmetres per hora i ha introduït canvis per legalitzar els vehicles de mobilitat privada (VMP).La signatura hauria aixecat suspicàcies en cercles polítics i empresarials del sector, entre elles el que no s'hagi fet un concurs públic. Aquest conveni no figuraria ni en el portal de transparència de l'ajuntament ni en la relació de convenis del consistori que la institució té en el seu web, segons explica el mitjà.Fonts pròximes al consistori haurien confirmat a El Confidencial que l'elecció d'aquestes tres empreses va ser perquè van fer una proposta en ferm a l'ajuntament.El preu per llogar els patinets elèctrics a Tarragona serà de 22 cèntims per cada minut, la qual cosa situa la mitja hora en una quota de 6,6 euros. De moment, cap d'ella ha posat al carrer la seva oferta de vehicles de mobilitat privada (VMP).