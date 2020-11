A presó sis dels detinguts en l'operatiu contra el tràfic de drogues al Tarragonès

Els Mossos d'Esquadra han confirmat una nova detenció avui a Tarragona, fet que ha elevat la xifra d'arrestats a 11

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que aquest divendres s'ha fet una nova detenció en el marc de l'operatiu que es va dur a terme aquest dimarts al Tarragonès contra el tràfic de drogues. Aquesta s'ha fet a Tarragona i s'ha detingut un home de nacionalitat espanyola com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluïd elèctric.Durant el dispositiu policial del dimarts es van dur a terme registres a dues naus al Polígon Alba de Vila-seca i Riu Clar de Tarragona on s’hi estava cultivant marihuana. Per la tarda, es va fer una altra entrada en un domicili de Salou on es va detenir el líder de l’organització. El dimecres a primera hora del matí, la policia autonòmica va arrestar dues persones més, un pare i un fill, a Sabadell.Mentre que aquest divendres s'ha fet una última detenció a Tarragona. Els arrestats tenen entre 20 i 52 anys, de nacionalitats albanesa i espanyola, i són veïns de Salou, Reus, el Vendrell i Sabadell.Dels 11 detinguts, el jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona ha demanat l'ingrés a presó per sis d'ells, tres han quedat en llibertat amb càrrecs i dos han quedat sense efecte amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat quan siguin requerits.Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, el nucli dur del grup criminal l'encapçalaven el detinguts de nacionalitat albanesa mentre que la part logística la portaven els de nacionalitat espanyola.Durant l'operatiu, es va intervenir quasi dues tones de marihuana amb un pes brut de 1.800 Kg de dues plantacions instal·lades a les naus registrades.