Tarragona aconsegueix el distintiu de Vila Florida

El segell promou la transformació de ciutats, pobles i racons de Catalunya a través d’espais verds urbans i ajardinats

Actualitzada 19/11/2020 a les 14:44

Tarragona ha aconseguit el distintiu de Vila Florida que serveix per realçar la riquesa natural i paisatgística de Catalunya i Andorra. Mitjançant aquest reconeixement públic es destaquen projectes d’enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que, tant en l’àmbit públic com privat, esdevinguin un exemple a seguir.



El segell es va rebre el passat març, en plena pandèmia, i en els propers dies es col·locaran plaques distintives davant d’espais emblemàtics com la rotonda de la Via Augusta (davant de la plaça de la Unesco), la rotonda a tocar de l’hospital Joan XXII que conflueix amb el carrer doctor Mallafré o la plaça Imperial Tàrraco (per l’entrada de la Via Roma).Entre els mesos d'abril i maig, un jurat format per integrants de la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) visitarà la ciutat i decidirà el grau de distinció que l’atorgarà.«Aquest segell és un reconeixement a la feina que es fa des de moltes àrees com la de Brigada, Parcs i Jardins, Medi Ambient, Neteja, Educació, Comerç, Ocupació o Joventut», ha remarcat el conseller de Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient, Xavier Puig.Tarragona és la capital catalana més gran de Catalunya en tenir el distintiu. Aquesta iniciativa és fruit d'una moció que va presentar Junts per Tarragona i, en concret, la consellera Elvira Vidal, que col·labora en el grup de treball municipal dedicat a les Viles Florides.