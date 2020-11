Les infermeres de Tarragona rebutgen que les farmàcies puguin fer tests d'antígens

El col·legi oficial subratlla que són establiments i que no estan condicionats per fer les proves

Actualitzada 19/11/2020 a les 12:04

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) rebutja la possibilitat que les farmàcies puguin fer tests d'antígens per detectar la covid-19 atès que són establiments i «no estan condicionades per fer aquest tipus de proves». En un comunicat, la institució assenyala que les infermeres són «les professionals capacitades i amb formació específica» per realitzar la presa de mostres tant de les PCR com dels tests ràpids. A més, destaquen que cal prendre les proves amb la protecció adequada, en un lloc dedicat exclusivament a la recollida i on es garanteixi la traçabilitat de la prova.