L'ONG Islamic Relief reparteix aliments a famílies necessitades de Tarragona

Actualitzada 19/11/2020 a les 17:30

A partir d’aquest dimecres, l’ONG Islamic Relief Espanya lliurarà 60 paquets d'aliments junt amb 6 paquets de llet per família a la Conselleria de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona.

La conselleria, per la seva banda, ha contactat amb la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona per realitzar el lliurament dels lots d'aliments a través de diferents associacions de veïns. Els destinataris seran famílies en situació de vulnerabilitat com ara persones refugiades, dones víctimes de la violència de gènere o famílies i persones sense ingressos mínims.

La consellera de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Tarragona, Paula Varas, s’ha mostrat molt agraïda per l’ajut rebut a la ciutat per part de l’ONG Islamic Relief i ha expressat que «la nostra prioritat davant la situació que vivim ha estat donar suport a totes aquelles persones més vulnerables i ajudes com aquesta resulten una necessària solució per a mitigar l'impacte d'aquesta crisi». I ha afegit que «estem expectants davant de qualsevol altra associació que vulgui col·laborar». Varas apunta que amb accions com aquestes «s'acaba amb l'estigma que els nouvinguts només demanen ajuda, sinó que també l'ofereixen».

Des de l'inici de la propagació de la pandèmia covid-19, l'ONG Islamic Relief Espaya, es va preparar per a respondre davant d’aquesta greu malaltia i de les seves conseqüències. Gràcies a la seva llarga trajectòria, avalada per més de trenta anys d'experiència en respostes d'emergència i recaptació de fons, Islamic Relief va llançar una campanya per recaptar fons amb els quals poder finançar i cobrir les necessitats generades per causa del Coronavirus.

El projecte té previst continuar fins a finals d'any i arribar així a més d’un miler de famílies en situació de vulnerabilitat de diferents ciutats de l’estat.