L'Hospital Joan XXIII obre una nova unitat d'intensius amb capacitat per a 8 pacients

Serà la futura Unitat Coronària, tot i que actualment dóna resposta a pacients amb covid 19 o sense, segons les necessitats

Actualitzada 19/11/2020 a les 11:15

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha obert una nova unitat de crítics amb capacitat per a 8 pacients, ubicada a la cinquena planta del centre hospitalari. Aquesta està dotada amb equipament i tecnologia per atendre pacients crítics d’intensius. Actualment, a causa de la situació provocada per la pandèmia, és un espai polivalent que s’adapta a les necessitats del centre tarragoní.Aquesta nova infraestructura, preparada per atendre 8 pacients de cures intensives i ventilació mecànica invasiva, té també espais de suport que faciliten l’atenció assistencial a les persones ingressades i el confort del personal sanitari: control d’infermeria diàfan que visualitza tota l’àrea, àrees de descans, office de brut i residus, etc. El nou dispositiu assistencial té una superfície de 300 metres quadrats i s’ha construït al lloc de l’antiga Hemodiàlisis, un cop aquesta es va traslladar a la nova unitat renal, recentment inaugurada a la planta baixa del complex sanitari HJ23.Com a futura Unitat de Coronària, compta amb tractament d’aire amb filtració absoluta i control de pressió positiva i negativa individualitzada per a cada box. A més, disposa de quadre d’aïllament i SAI que garanteix la seguretat elèctrica del servei. Tanmateix, permetrà realitzar hemofiltració als pacients de cures intensives en el mateix box.