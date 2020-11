Els tarragonins rebutgen la petició de Salut de no protestar davant el CAP

Actualitzada 19/11/2020 a les 08:33

Els veïns que reclamen millores en la sanitat pública i que es manifesten davant dels CAP des de fa setmanes, i el Departament de Salut segueixen sense acostar distàncies. Una nova polèmica va sorgir ahir dimarts en el decurs d’una reunió que van mantenir les dues parts. Els veïns lamenten el fet que el director del CAP la Granja «ens demanés que deixem de manifestar-nos a les portes del centre, perquè posem pressió als treballadors», va dir Manuel Martín Bravo, un dels portaveus d’aquest moviment. Per la seva banda, fonts de Salut van informar a aquesta redacció que el delegat Ramon Descarrega, gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, en una recent reunió va demanar els veïns que en comptes de manifestar-se davant les portes del CAP la Granja ho fessin a la delegació de Salut. Segons aquestes fonts, el director del CAP va demanar ahir dimarts als veïns que valoressin aquesta petició, però que en cap cas els va demanar que deixessin de manifestar-se perquè és un dret que tenen.

Martín Bravo va apuntar que «no anem per gust a manifestar-nos als CAP, sinó per necessitat, perquè volem que millori la inversió en la sanitat pública i l’atenció a l’usuari». El portaveu afirma que «no molestem al personal sanitari, amb el qual ens solidaritzem i, a més, n’hi ha que ens diu que no hem de defallir i que fa temps que hauríem d’haver iniciat les protestes».

Martín Bravo va assegurar que «no només no deixarem de manifestar-nos davant dels CAP, sinó que mantenim la concentració al de Bonavista aquest dijous, la de Torreforta del divendres i la del pròxim dimarts al CAP Jaume I». «Les nostres reivindicacions no són ateses per Salut i, per tant, persistirem en reclamar millores en la sanitat pública», va dir.