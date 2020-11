Els Patges Reials s'instal·laran a Tarragona el dia 2 de gener

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:53

Aquesta tarda al Consell Municipal de la Cavalcada de Reis i l’Home dels Nassos, s’ha acordat i consensuat prèviament amb el Port de Tarragona, cedir als Patges de Ses Majestats els Reigs Mags d’Orient el refugi número 1 del moll de Costa per a ús de Magatzem Reial. Aquesta petició s’ha fet després que l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, rebés una trucada del Cap dels Patges Reials alertant-lo, d’una banda de les dificultats que tindran enguany per arribar, empaquetar i repartir regals per tota la ciutat amb motiu de les restriccions de la pandèmia covid-19 i per això necessiten d’un espai a la ciutat els dies previs de l’arribada de Ses Majestats.Així mateix l’alcalde de Tarragona ha acordat amb Ses Majestats que, per la seguretat de tots els nens i nenes i tarragonins i tarragonines, enguany no hi haurà cavalcada la tarda del 5 de gener, però que quan arribin a la ciutat, com cada any a les 18h i per mar, faran els parlaments reials i l’alcalde els hi cedirà la clau de la ciutat, això es podrà veure de manera telemàtica.El Magatzem Reial, que estarà obert els dies 2, 3, 4 i 5 de gener de 2021, disposarà d’un servei de visites guiades a càrrec dels patges reials que, tot i que estaran treballant intensament posant a punt les dotze carrosses i preparant els regals, ens explicaran tota mena de detalls d’aquesta nit tan màgica i tots els qui vulguin podran deixar la seva carta a la Bústia Reial. Aquesta visita està especialment adreçada als nens i nenes de 0 a 10 anys de la ciutat, acompanyats d’un adult. Per evitar aglomeracions i cues hi haurà un servei online de reserva d’invitacions, del que informarem properament.Paral·lelament els dies 2,3 i 4 hi haurà com cada any el Patge Reial de l'Ajuntament al Pati Jaume I, i aquest any també hi haurà patges als Centres Cívics de la ciutat per recollir les cartes i així els nens i nenes de Tarragona tindran moltes més opcions per entregar-la.Així mateix, també s’ha acordat a la comissió, que el dijous 31 de desembre, l’Home dels Nassos farà el seu acte de presència a la ciutat i que seurà al seu cotxe antic que va estrenar l’any passat i acompanyat del trenet dels músics, com ja es va fer per Santa Tecla, se’l podrà veure voltant per tota la ciutat, de 10 a 13.30h.