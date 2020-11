El Port de Tarragona crea un nou canal de comunicació amb representants del territori

L’objectiu és millorar la relació entre els agents socials i la connexió amb l’entorn de l'ens

Actualitzada 19/11/2020 a les 11:48

Una vintena de persones representatives del teixit social i cultural de la ciutat de Tarragona i del territori van formar part ahir de la primera reunió del nou panel públic creat pel Port de Tarragona. El grup de debat obert a la participació de la societat civil tarragonina ha estat batejat comEls participants són representants del sector social, sanitari, cultural, ambiental, comunicatiu, del comerç, de l’hostaleria, educatiu, professional, salut alimentària, ONG, associacions de veïns i del sector de les emergències. La seva participació permetrà establir un diàleg amb el Port i millorar les relacions amb l’entorn social d’aquesta infraestructura logística.

A la sessió inaugural d’ahir els panelistes van expressar les seves impressions i coneixement sobre les infraestructures portuàries i la seva activitat. També va servir per presentar les activitats i xifres de tràfics del Port i detectar els principals temes d’interès dels membres del grup per tractar-los en les properes sessions.



Aquesta iniciativa participativa complementarà les sessions de debat amb altres activitats com, per exemple, visites a les instal·lacions del Port, tallers i reunions informatives. En aquest sentit, una de les primeres activitats que es duran a terme és una visita per mar de les instal·lacions del Port al mes d’abril de 2021.



'Espai d’Opinió Port Tarragona'

Les persones que ho desitgin podran proposar temes, suggeriments i per ser tractades a les reunions periòdiques amb els i les panelistes. Aquestes es poden enviar a l'adreça de correu electrònic espaiopinio@porttarragona.cat.



També poden enviar les seves dades de contacte de les persones que desitgin participar en aquest grup de treball quan s’obri un nou període d’incorporació de nous panelistes per motius de renovació o ampliació.