El Port de Tarragona connectarà amb tres vies la seva terminal a Port Centre

Dues d'elles permetran recepcions i expedicions de trens de 750 metres

Actualitzada 19/11/2020 a les 13:13

El Port de Tarragona connectarà amb tres vies la seva terminal a la Ciutat del Transport Port Centre, a Guadalajara-Marchamalo, en haver autoritzat Adif la connexió a la Xarxa ferroviària d'interès general (RFIG).L'autorització, segons informa Adif, és per connectar la terminal del Port Centre, a l'anomenat Corredor d'Henares, amb la via 2 de la línia 200 Madrid-Barcelona.Aquesta terminal ja disposava prèviament d'una autorització de connexió a la via 1 d'aquesta mateixa línia, per la qual cosa disposarà, en una primera fase, de tres vies.Una d'elles és d'apartat (electrificada) i les altres dues permetran recepcions i expedicions de trens de 750 metres, a part d'una altra via d'uns 100 metres perquè estacioni la maquinària. En una segona fase, podrien instal·lar-se tres vies més per operar trens de 750 metres.Pel que fa a la comunicació per carretera, la futura terminal estarà connectada amb les principals vies (R-2, CM-101 i A-2, Itinerari Europeu E-90).Aquesta nova infraestructura es complementarà amb la terminal intermodal La Boella, ja construïda al Port de Tarragona. Això permetrà connectar per tren els principals ports de les façanes cantàbrica i mediterrània i afavorirà el creixement dels tràfics intermodals ferrocarril-carretera i marítims.Aquesta actuació podrà ser cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un programa de transport sostenible.