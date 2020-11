El gimnàs del Poliesportiu de Campclar renova maquinària i tindrà sala CrossFit

El consistori invertirà uns 200.000 euros en la renovació del seu equipament estrella

Actualitzada 18/11/2020 a les 21:15

El Poliesportiu Municipal de Campclar protagonitzarà una gran renovació a partir de la setmana vinent. I és que es renovaran totes les màquines de musculació del gimnàs i, a més, s’hi instal·larà una zona de CrossFit per als més valents.El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona remodelarà, d’aquesta manera, una instal·lació que, amb l’arribada de noves màquines, mostrarà una versió més moderna i actualitzada als temps que corren. La inversió és d’uns 200.000 euros i s’ha pogut realitzar gràcies a un Pla d’Acció Municipal (PAM).Les noves màquines seran, entre d’altres, cintes de córrer, el·líptiques, bicicletes, climbers, rems, espatlleres, bancs abdominals, politges, bancs, manuelles, barres o discs. Cal recordar que el PMET no ha parat de treballar per millorar el servei dels seus usuaris, no tan sols de forma segura seguint els protocols establerts per les autoritats, sinó també incorporant-hi l’última tecnologia.A banda de les màquines del gimnàs abans esmentades, també s’han adquirit un gran nombre d’aparells per a posar en marxa la zona de CrossFit, destinada a aquells que volen provar esport més extrem o provar noves experiències en el món de l’esport i la salut.En aquest sentit, el PMET s’ha fet amb tanques, pilotes medicinals, kettlebells (peses russes), discs, un sac de boxa, cordes, ancoratges, combes de velocitat, rellotges, rodes... «En definitiva, hem fet tot el necessari perquè els amants de l’esport tinguin la possibilitat de passar una bona estona i d’ampliar les possibilitats que oferia una instal·lació que ja de per si estava més que equipada», va destacar a aquest mitjà la regidora d’Esports, Maria José López.També hi haurà millores en la sala d’spinning, una modalitat esportiva més demanada cada dia i que compta amb un gran nombre d’usuaris entre els que gaudeixen de les instal·lacions del PMET, tant en sessions presencials com virtuals. L’esmentada sala es traslladarà a una altra ubicació.Cal recordar que el Poliesportiu de Campclar forma part de l’Anella Mediterrània de Tarragona, que és el cor esportiu de la ciutat i ara, amb aquestes modificacions i millores, es posa més al dia que mai i competeix amb les grans ciutats en matèria esportiva i de servei als seus usuaris.