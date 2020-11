El curtmetratge del tarragoní Adrià Guxens, preseleccionat als Premis Gaudí

El curt es pot veure en la plataforma Filmin del 17 al 29 de novembre

Actualitzada 19/11/2020 a les 15:59

El curtmetratge documental ‘I Don’t Think It Is Going To Rain’, del director tarragoní Adrià Guxens, és un dels 14 curts preseleccionats als Premis Gaudí que atorga l'Acadèmia del Cinema Català.Després de guanyar una Biznaga de Plata al Festival de Màlaga el mes d'agost passat, el curt es posiciona com un dels favorits per a convertir-se en un dels quatre nominats als guardons catalans. Guxens comença així la campanya per a la carrera dels Gaudí, encara que es desconeix, de moment, quan es farà pública la llista final de nominats.El curtmetratge ‘I Don’t Think It Is Going To Rain’ també competeix aquests dies en el famós festival barceloní de cinema independent L’Alternativa, que enguany se celebra de forma completament online. D'aquesta manera, el curt es pot veure en la plataforma Filmin del 17 al 29 de novembre, dia en què es revelarà el palmarès.