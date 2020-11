Concentració a Tarragona per reclamar que els grups bombolla de les escoles no portin mascareta

Han anunciat que aquestes accions es duran a terme cada dijous a tot el territori

Actualitzada 19/11/2020 a les 19:01

Aquest dijous a les 18.30 hores, un grup de pares i mares d'alumnes s'ha manifestat a les portes dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Tarragona per demanar que s'elimini l'obligatorietat de dur mascareta a l'aula.Aquest col·lectiu anomenat 'El tercer grup' argumenta que els alumnes formen part d'un grup bombolla i per aquest motiu no caldria l'ús de la mascareta. Indiquen, per exemple, que quan els petits esmorzen a l'hora del pati es treuen la mascareta per menjar, i per tant, si el grup està controlat i no es mescla amb alumnes d'altres classes, no té sentit aquesta mesura. També indiquen que activitats com córrer i jugar amb aquest element, són un inconvenient pels alumnes i pot provocar problemes de salut.Per aquest motiu, reclamen al Departament d'Ensenyament que no sigui obligatori l'ús de les mascaretes en grups d'alumnes controlats. Durant la concentració han anunciat que aquestes accions es duran a terme cada dijous a tot el territori.