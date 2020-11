Calvet: «La suspensió del POUM ens permetrà revisar l'urbanisme»

El conseller diu que «treballarem de manera accelerada en la revisió del pla urbanístic, perquè no podem perdre temps»

Actualitzada 18/11/2020 a les 21:19

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, va manifestar ahir dimecres a Tarragona que «la suspensió del POUM és una oportunitat per revisar conceptes urbanístics» que estaven contemplats en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la ciutat que va ser aprovat el 2013. Sense dir-ho obertament, Calvet va deixar anar que l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat valoraran de manera diferent de la que hi ha hagut fins ara l’expansió urbanística de la ciutat, fent una clara aposta per la sostenibilitat. De fet en la darrera campanya electoral partits com ERC i En comú Podem, ara al govern municipal, defensaven un creixement harmònic a partir de cosir el territori i apostar clarament per la defensa dels espais naturals més que per una construcció d’habitatges agressiva.

El conseller Calvet va afirmar que «la primera valoració que fa la Generalitat és que –en el pla suspès pel Tribunal Suprem– hi havia conceptes del POUM que volíem revisar, tan nosaltres com l’Ajuntament». La sentència implica que la ciutat de Tarragona torna a regir-se pel pla general del 1995. Davant la nova situació creada, les dues administracions –la Generalitat i l’Ajuntament– incidiran en la cerca «d’un model de ciutat pròspera i sostenible, i estic convençut que ho aconseguirem», va dir el conseller de Territori i Sostenibilitat durant una visita que ahir al matí va fer a la desembocadura del riu Gaià i l’espai natural dels voltants.

Com va avançar Diari Més, dilluns passat es va saber que la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem va desestimar el recurs de cassació presentat per l’Ajuntament i la Generalitat contra una sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·lava el POUM. Aquest va ser el resultat d’un litigi mantingut amb l’empresa d’hidrocarburs CLH. «Estàvem pendents d’aquesta notícia», va dir Calvet, qui va informar que «ja estem treballant amb l’Ajuntament per a tenir un instrument de planejament transitori, però, sobretot, pensem en una revisió del POUM que significarà una millora dels actuals mecanismes urbanístics de Tarragona». Calvet va recordar que «els plans parcials i generals parteixen de la voluntat municipal i serà l’Ajuntament qui farà el seu plantejament i nosaltres col·laborarem».

Amb relació amb projectes constructius com el de la Budellera, Calvet va insistir a dir que la sentència del Tribunal Suprem suposa «una oportunitat per posar al dia conceptes de planejament que ara han quedat suspesos i que ja volíem revisar per millorar-los».

El conseller de Territori i Sostenibilitat va apuntar en referència a projectes urbanístics iniciats que «cal veure si amb la suspensió del POUM poden seguir endavant», i va recordar que «tenim normes aprovades per urgència per delimitar el possible avanç de planejaments parcials». «Mirarem amb l’Ajuntament si hi ha instruments provisionals per millorar les normes urbanístiques de Tarragona». «Aquestes normes d’urgència poden blindar situacions actuals», va dir.

El conseller va comentar que «ara hi ha d’haver un treball molt solidari, consensuat i del dia a dia, perquè no podem perdre el temps», i va remarcar que «treballarem de manera accelerada en la revisió del pla urbanístic, perquè no podem perdre temps».