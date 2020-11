Ara Part Alta reclama que el Mercat del Fòrum recuperi el seu ús

L’associació de veïns qüestiona la decisió de l’Ajuntament d’obrir un espai del Centre d’Art

Actualitzada 18/11/2020 a les 20:11

L’Associació de Veïns Ara Part Alta és contrària a l’obertura d’un apèndix del Centre d’Art a l’edifici del Mercat del Fòrum i reclama que aquest immoble recuperi la seva anterior funció. El president de l’entitat, Quim Castellví, va manifestar a aquesta redacció que «no necessitem un centre d’art en aquest espai i sí que reobrin parades destinades a la venda de peix i carn, sobretot perquè pugui comprar la gent gran del barri que té dificultats per desplaçar-se a altes llocs de la ciutat per comprar aquests productes».

Castellví es va mostrar crític amb la decisió de l’Ajuntament de destinar l’edifici de la plaça del Fòrum a una de les tres seus del Centre d’Art –una es troba a la Casa Canals, també a la Part Alta, i l’altre anirà a l’edifici de la Tabacalera–. «No estem en desacord que es facin activitats artístiques al barri, però per a això l’Ajuntament ja té la Casa Canals», va afegir.

Per altra banda, Castellví va lamentar el fet que «l’Ajuntament no ha fet cap estudi sobre les necessitats que té el barri ni ha consultat els veïns per saber què opinem de projectes com el del Centre d’Art que es posarà al Mercat del Fòrum, un edifici construït el 1843 que sempre es va dedicar a la venda de productes de proximitat». El president de l’entitat va matisar que «demanem que es posin parades de peix i carn perquè ja tenim el mercadet de fruites i verdures que es fa els dijous i els dissabtes». A més, Castellví va dir que «els comerciants de la Part Alta estan marxant a causa del preu dels lloguers: per les vendes que fan, molts no poden mantenir el negoci». «És arriscat posar una botiga al nostre barri», va afegir. Amb relació a aquest aspecte, el president de l’associació de veïns va preguntar-se «quant pagarà la gent per exposar les seves obres artístiques» i la resposta va ser «zero». Per contra, «els botiguers sí que han de pagar», va dir.

Diari Més va publicar en l’edició d’ahir dimecres que el plec tècnic per a la licitació de la redacció del projecte per part de l’Ajuntament ja està finalitzat i en el primer trimestre del pròxim any es procedirà a la licitació de l’obra, que afectarà la planta baixa de l’immoble de la plaça del Fòrum. L’objectiu és generar un espai diàfan a peu de carrer, amb les característiques pròpies d’una sala d’exposicions per a mostrar propostes artístiques experimentals. Algunes parades que hi ha a l’interior es conservaran per recordar l’anterior ús a què va ser destinat l’edifici.