Rafael Pintado encapçala l'única candidatura a la Sang

Dilluns a la nit va finalitzar el termini per presentar candidatures

Actualitzada 17/11/2020 a les 21:35

La candidatura que encapçala Rafael Pintado és l’única que s’ha presentat per dirigir els destins de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona. Dilluns a la nit va finalitzar el termini per presentar candidatures. La junta electoral es reunirà aquesta setmana per validar la llista de Pintado i, si és acceptada, només faltarà el vistiplau de l’arquebisbe Joan Planellas. La llista seglar inclou els càrrecs de sotsprefecte, majorals, secretari, sotssecretari i vocals. Pintado ha format part de la junta directiva del sotsprefecte Josep Ignasi Boada en qualitat de majoral segon. La nova direcció té a favor seu uns nous estatuts que, entre altres punts, inclouen la possibilitat que les dones s’incorporin a la congregació. Els darrers estatuts de l’entitat dataven de principis del segle passat.