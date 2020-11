La sentència del Tribunal Suprem aboca el govern a redactar un nou POUM

El regidor de Territori, Xavi Puig, diu que «és una mala notícia i crea incertesa», però s’aprofitarà per tirar enrera plans urbanístic com el de la Budallera

«L’anul·lació de tot un Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) no és una bona notícia, genera un escenari de molta incertesa. És una molt mala notícia». D’aquesta manera s’expressava ahir el regidor de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, davant la sentència del Tribunal Suprem que –tal com va avançar Diari Més en l’edició d’ahir– anul·la el POUM aprovat el 2013 i obliga la ciutat a regir-se per les directrius del planejament de 1995.

Després d’una llarga comissió extraordinària de Territori celebrada ahir al matí, el govern de Tarragona tenia clares almenys dues qüestions: que haurà de redactar un nou POUM amb criteris del segle XXI –amb tot l’esforç i recursos que això implica– i que tots els projectes, plans i expedients que estan actualment en marxa i que són posteriors a 2013 queden paralitzats. Són una excepció aquells plans que estan consolidats per actes administratius o que estan en obres –com és el cas del PP-10, el pla de Ten Brinke, abans el d’IKEA– i les modificacions fetes fins a 2013. Mentrestant, Ajuntament i Generalitat treballaran plegats per redactar unes normes transitòries i per tirar endavant tots els plans que es troben amb una tramitació avançada.

L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, explicava que «estem davant d’un marc inesperat que afrontarem» i que, això no obstant, «tenim un repte, però també una oportunitat per generar un pla propi del segle XXI, amb criteris de sostenibilitat i cohesió social». Ricomà va avançar que plans urbanístics com el de la Budellera –que preveu la construcció de 4.000 habitatges a Llevant– no responen a aquests criteris i, per tant, podrien quedar fora del nou POUM. «Aquest projecte no cohesiona, no respecta el medi ambient», deia. Tanmateix, l’executiu local assegura que, per fer front a aquest treball ingent que suposa la redacció d’un nou POUM, haurà de dotar de més recursos i personal el seu equip d’Urbanisme i no descarta la possibilitat de contractar-ne un gerent.

Del problema a l’oportunitat

«Les conseqüències de l’anul·lació de POUM són desproporcionades i greus i ens genera un problema gros que haurem de transformar en una oportunitat per tenir un nou i millor planejament», sentenciava ahir Puig. El titular de Territori avançava alguns dels projectes que podran tirar endavant, com el PMU 14, al voltant de l’escola Sant Pau, el PAU 58 a Túria oest o el pla parcial 1, entre d’altres. S’hauran d’estudiar al detall d’altres, com el del Culubret.

«La revisió del POUM és ineludible i necessari afrontar-la, hi estem abocats. Ara podrem fer que hi hagi una ciutat més compacta i eixos comercials més reeixits», apuntava Puig apuntalant les paraules de Ricomà, qui va assegurar que el POUM de 2013 estava fet amb criteris anteriors a la crisi de 2008 i, per tant, més propis del segle XX que del XXI.

El nou POUM obrirà també la porta a què l’empresa CLH sigui traslladada de la seva ubicació actual al marge del Riu Francolí. «Hem de fer un POUM al servei de les persones i hem de treballar perquè la CLH trobi una nova ubicació i estigui deslligada del centre de Tarragona, per revertir els efectes de la sentència i protegir la nostra economia», deia Puig. «Limita el creixement de la ciutat i davant del riu, aquell espai podria generar sinergies molt positives. Aquesta peça fa nosa», afegia Ricomà.

El recurs de CLH

La Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem va desestimar el passat 26 d’octubre el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya contra una sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –en data del 13 de febrer de 2018– en què anul·lava aquest instrument de planificació urbanística per l’omissió d’un tràmit que consideren substancial. Aquesta sentència considerava que faltava un informe de l’autoritat estatal competent en matèria de planificació d’hidrocarburs. Dies després, en concret, el 16 de març el ple de l’Ajuntament de Tarragona aprovava presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem davant la sentència que donava la raó a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en contra el seu trasllat. Tant el Tribunal Suprem com el TSJC consideren que falta un informe de l’autoritat estatal competent en matèria de planificació d’hidrocarburs, en concret, sobre el Pla de Millora Urbana de Campsa, el 40 CLH. Aquest recurs es va iniciar pel presentat per la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) sobre els terrenys que té al costat del riu Francolí.

La decisió del Tribunal Suprem va ser notificada el passat dilluns, 16 de novembre, a l’Ajuntament de la ciutat de Tarragona.



Preocupació entre els grups de l’oposició per l’aturada urbanística

Tots els grups a l’oposició, a excepció de la CUP, rebien l’anunci de la redacció d’un nou POUM amb preocupació, donada la complexitat que suposa i la paralització dels plans urbanístics.

El portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, feia ahir una crida a la resta de formacions a defugir d’interessos partidistes per trobar una solució ràpida. «És una mala notícia i per fer front a aquesta situació tots els grups municipals hem d’anar a una, fugir d’interessos partidistes i donar suport a l’administració per fer possible una nova tramitació i que la ciutat torni a comptar al més aviat possible amb aquesta eina imprescindible pel desenvolupament de la ciutat».

El portaveu de Ciutadans, Rubén Viñuales, subratllava la «mala fe» per part de l’empresa CLH en impugnar tot el POUM i no només el seu àmbit. «Això pot suposar una paralització encara més gran de Tarragona de la qual ja tenia la ciutat amb un govern com el de Pau Ricomà i ens hem de plantejar com solucionar-ho. No podem deixar d’apuntar que hi ha hagut una molt mala fe per part de CLH impugnant tot el POUM, perquè no era necessari en la demanda, podia haver impugnat només el seu àmbit», declarava Viñuales.

Per la seva banda, el PSC descrivia com a «greu» que el Govern Municipal d’ERC i ECP «minimitzi l’impacte de la sentència que anul·la POUM i que l’alcalde els qualifiqui d’oportunitat, quan en realitat ens trobem davant una crisi gravíssima». «S’està parlant de futur quan cal posar tots els esforços en com afrontar el col·lapse que patirem en mig d’una greu crisi econòmica i amb pandèmia, i el primer que cal és comprometre a la Generalitat, corresponsable en aquest tema, per aprovar amb urgència normes subsidiàries que permetin evitar una paràlisi total», deia la regidora socialista Begoña Floria. El portaveu del PP, José Luis Martín, expressava públicament la preocupació que l’anul·lació del POUM ha provocat en la seva formació. «Esperem que l’equip de govern actual posi tots els mitjans necessaris, econòmics i humans en l’àrea de Territori de l’Ajuntament per solucionar aquesta situació el més ràpid possible. D’altra banda, esperem que no s’aprofiti aquesta situació per paralitzar projectes urbanístics importants per a aquesta ciutat», deia.

La CUP es desmarcava ahir de la resta de grups i s’alineava, en part, amb el govern. «El fet que s’hagi ratificat la sentència dictada el 2018 pel Suprem ens dona una oportunitat per a esmenar un planejament desfasat i nociu, que respon més als interessos dels grans promotors immobiliaris que de la ciutat i els seus veïns i veïnes. Lamentem profundament que la revisió del POUM no sigui el resultat d’un debat polític seré i de l’evolució de les postures que fins ara han mantingut els seus defensors, en el marc d’un debat monogràfic sobre el POUM», expressava el partit a través d’un comunicat.