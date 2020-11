La Generalitat comprarà 23 hectàrees d'espai natural al costat del riu Gaià

El conseller ha assenyalat que el Govern i Endesa estan acabant de negociar la compravenda però ha afirmat que l'operació tindrà un preu «ajustat a l'interès públic», de manera que «no serà un preu mercat». L'executiu ha subratllat la bona predisposició de la companyia a l'hora de possibilitar l'operació sobre aquest àmbit de 23 hectàrees.Calvet ha explicat que l'adquisició de la Plana de Vinyet serà possible gràcies als instruments que ha desplegat el Govern dins l'estratègia de posar en valor el medi natural i la biodiversitat. En concret, ha apuntat, mitjançant el Fons del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, que es nodreix de l'impost del CO2 inclòs a la Llei del canvi climàtic que s'aplicarà a partir de l'any vinent.El titular de Territori ha destacat que en aquesta operació preval l'interès públic, atès que «interessa protegir els cursos baixos dels rius i el litoral, uns espais que han tingut històricament molta pressió». Amb aquesta compra, ha afegit, s'evita que un nou propietari pogués donar-li usos de menor interès general i, alhora, s'obre la porta a futures actuacions d'infraestructura verda i de millora ambiental per potenciar la biodiversitat.Calvet ha exposat que la Plana del Vinyet s'ha pogut deixar al marge d'infraestructures viàries i ferroviàries, i tampoc no està afectada per infraestructures urbanes o industrials. Actualment presenta un aprofitament agrícola baix.La compra permet reforçar l'espai d'interès natural de la desembocadura del Gaià que es troba just al costat i que està protegit com a refugi de fauna salvatge i com a Zona d'Especial Conservació (ZEC) de la xarxa Natura 2000 amb el nom de Costes del Tarragonès.L'adquisició va en la línia de l'interès dels ajuntaments d'Altafulla i de Tarragona perquè l'espai passi a mans públiques, i a la demanda històrica de l'Associació Mediambiental La Sínia, que té la seva seu al marge dret del riu i que des de fa anys té cura del manteniment del bosc de ribera i la llera del Gaià, a través d'acords de custòdia amb l'Agència Catalana de l'Aigua.L'entitat desenvolupa actuacions de custòdia fluvial a 65 quilòmetres de trams fluvials de la conca del riu Gaià. Des de la signatura d'un conveni fa tres anys, s'han potenciat actuacions de recuperació del bosc de ribera, la retirada i eliminació de vegetació invasora com la canya americana i treballs per estudiar la biodiversitat de la conca, entre d'altres.Des de 2010, l'ACA té també un conveni amb Repsol, propietària de la presa del Catllar, per tal de fixar un cabal ecològic al riu i garantir els seus hàbitats. Les diferents maniobres de generació de cabals permeten tornar a perfilar la llera, arrossegar la vegetació i afavorir els diferents hàbitats del riu.Finalment, a través de l'Incasòl s’estan restaurant els terrenys de l'antiga Fàbrica de la Roca de Gaià, situada al sector sud del Vinyet, just davant de la platja. L'ens és propietari d'aquesta finca des de l'any 1990, en la qual s'hi troben diverses espècies protegides.