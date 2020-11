Els gànguils han fet un total de 500 viatges des del Garraf amb material d’escullera

Actualitzada 18/11/2020 a les 14:57

La construcció del moll de Balears del Port de Tarragona segueix a bon ritme i dins del calendari previst. Els gànguils Darss i Zingst han acabat les seves tasques i han transportat 645.616 tones de material d’escullera en més de 500 viatges des de la pedrera del Vallcarca (Garraf) fins al Port.



Moll de Balears

Aquesta operativa ha suposat un estalvi del 60% d’emissions de CO2 a l’aire, en treure 40.000 camions de la xarxa viària, en una clara aposta per la mobilitat sostenible per part del Port.Els gànguils descarreguen el material obrint la bodega per la meitat, gràcies a unes comportes abatibles, i deixen anar el material al lloc previst via satèl·lit.El primer viatge es va realitzar el passat mes de juny pel gànguil Darss i l’últim va ser la setmana passada pel gànguil Zingst. Entre els dos vaixells han transportat diàriament 6.000 tones de material de la pedrera.Els treballs es feien cada dia de la setmana, en horari continu i en una freqüència horària de 10 hores, 8 hores que dura l’anada i la tornada entre Vallcarca i Tarragona i viceversa, i 2 hores més de càrrega i descàrrega de la pedra. En total, 4 viatges diaris.La primera connexió realitzada entre el dic sud i els caixons del moll de Balears del Port Tarragona ja permet arribar per mitjans terrestres als caixons instal·lats.La finalització d’aquesta nova infraestructura augmentarà la capacitat per a rebre més visitants i en millors condicions, amb una línia d’atracada total de 700 metres, ja que, en 240 d'aquests 460 metres de llargada, es podrà atracar en ambdós costats i s’afegeix la zona del dic de Llevant. Amb tot s’ha arribat a doblar el nombre de creuers que podran atracar simultàniament i, també, acollir els creuers més grans del món.A més, el Port de Tarragona ha dissenyat aquest moll com un multipropòsit, d’aquesta manera podrà rebre diferents tipus de tràfics portuaris ara i en el futur. Actualment, la prioritat es destinar-lo a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans de l’any vinent.