Generalitat i Ajuntament de Tarragona perfilen instruments transitoris davant l'anul·lació del POUM

Calvet diu que la suspensió del planejament és una «oportunitat» per posar al dia conceptes que es volien revisar

18/11/2020 a les 18:00

La Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona ja han començat a treballar en l'impuls d'instruments urbanístics transitoris per tal de donar resposta a l'anul·lació del POUM del 2013 per part del Tribunal Suprem. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha explicat que les dues administracions analitzaran, en primer terme, l'aplicació d'aquestes normes provisionals que «blindin» els projectes més avançats i, finalment, treballar en una revisió «accelerada» del pla –és a dir, en un nou POUM. Segons Calvet, la decisió judicial és alhora «una oportunitat per posar al dia determinats conceptes del planejament suspès que teníem ganes de revisar, el propi Ajuntament i el Govern, per millorar els actuals instruments urbanístics de Tarragona».