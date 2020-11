El Mercat del Fòrum albergarà part del Centre d'Art en el decurs del 2021

L’Ajuntament anuncia que procedirà a licitar les obres que preveuen el projecte durant el primer trimestre del pròxim any

Actualitzada 17/11/2020 a les 20:19

El Mercat del Fòrum deixarà de ser un local municipal tancat al públic en el decurs del 2021. Les parades de venda, inactives des de fa uns anys, deixaran pas a un nou espai que acollirà un dels tres eixos que configuren el nou Centre d’Art Tarragona. El plec tècnic per a la licitació de la redacció del projecte ja està finalitzat i en el període que es correspon amb el primer trimestre del pròxim any es procedirà a la licitació de l’obra, que afectarà la planta baixa de l’immoble de la plaça del Fòrum.

L’Ajuntament va informar a aquesta redacció que la conversió del Mercat del Fòrum en un apèndix del Centre d’Art es farà en tres fases. La primera consistirà a generar un espai diàfan a peu de carrer, amb les característiques pròpies d’una sala d’exposicions, per a mostrar propostes artístiques experimentals. Algunes de les parades de venda que hi ha a l’interior de l’antic mercat es conservaran perquè serveixin de recordatori de l’anterior ús a què va ser destinat aquest edifici de la Part Alta, la construcció del qual es va iniciar el dia 2 de desembre de l’any 1843. La inversió per dur a terme la fase inicial del projecte serà de 350.000 euros, segons va indicar l’Ajuntament.

El magatzem número sis de Tabacalera, diferents espais de Casa Canals i la planta baixa del Mercat del Fòrum seran els eixos vertebradors del redissenyat Centre d’Art. El palauet del carrer Granada ja ha albergat diverses activitats.

L’alcalde de Tarragona i regidor de Cultura, Pau Ricomà, va manifestar a aquesta redacció que les dues instal·lacions del Centre d’Art de la Part Alta, la Casa Canals i el Mercat del Fòrum, «se sumen a equipaments culturals –enclavats en aquest barri– com el Museu d’Art Modern i el Museu Nacional Arqueològic –quan finalitzin les obres de rehabilitació de l’edifici de la plaça del Rei–, així com el Museu d’Història, entre d’altes». La diferent oferta que sorgirà convertirà la Part Alta en el «centre neuràlgic de la cultura de la ciutat», va dir Ricomà, qui es va mostrar convençut que aquest barri «serà un pol d’atracció en art contemporani molt potent». El regidor de Cultura va remarcar que «Tarragona mai ha tingut una oferta d’art contemporani i, amb el Centre d’Art, aconseguirem situar la ciutat al mapa d’aquesta disciplina artística en aquest país i posar-la a l’alçada d’altres capitals». «Aquest equipament també actuarà de catalitzador de talent», va subratllar Ricomà.

L’espai més important del Centre d’Art serà, en un futur, el magatzem número sis de l’antiga fàbrica de Tabacalera, ubicat a l’avinguda Vidal i Barraquer, amb una superfície de 700 metres quadrats, que permetrà organitzar exposicions de gran format. Dues plantes de l’immoble es destinaran a tallers i a espais on poder assajar grups de dansa, entre altres col·lectius artístics.

Ricomà va dir que l’execució del projecte del Centre d’Art implicarà «fer salt endavant» que «entronca amb la ferma voluntat d’aquest govern de fer arribar totes les formes de cultura arreu de la ciutat». «Cal donar més visibilitat al talent dels artistes locals i d’arreu, i consolidar Tarragona com una ciutat de referència en les arts plàstiques del territori», va remarcar el regidor.