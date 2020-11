El conjunt arqueològic de Tarragona s'enfrontarà al d'Empúries al programa 'Batalla Monumental'

Actualitzada 18/11/2020 a les 10:45

Tarragona va ser l'escenari la setmana passada de la gravació del nou programa de TV3 Batalla monumental on dos monuments de Catalunya competiran per ser escollits com a favorit per l'audiència. D'aquesta manera, el conjunt arqueològic de Tàrraco, declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial, lluitarà contra el d’Empúries. El programa, que prevista l’estrena durant el primer trimestre de 2021, recorrerà espais tan emblemàtics com el Circ i el Pretori, l’Aqüeducte de les Ferreres o l’Amfiteatre.La filmació de l’episodi amb Candela Figueras com a reportera va comptar amb el suport de la Tarragona Film Office, l’oficina d’atenció als rodatges del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona.

Batalla monumental, que constarà de 8 capítols de 45 minuts de durada, enfrontarà castells contra claustres, jaciments contra amfiteatres o monestirs contra hospitals. Els dotze monuments que participen són el castell de Miravet i el castell de Cardona, les restes arqueològiques d'Empúries i de Tàrraco, l'església de Sant Climent de Taüll i el monestir de Sant Pere de Rodes, el monestir de Santes Creus i el de Poblet, la Pedrera i el Recinte Modernista de Sant Pau, i la Seu Vella de Lleida i la catedral de Girona.



Roger de Gràcia serà l'encarregat de presentar el programa. En aquest els reporters Candela Figueras i Ivan Medina es desplaçaran a cada localització per defensar el monument corresponent i guanyar així la lluita mitjançant els vots dels espectadors a través d'Instagram. El vencedor de cada setmana s'ho jugarà tot a la final on s'escollirà el monument favorit de Catalunya.



El programa, dirigit per Uri Garcia (Joc de cartes, Casal Rock, El 23F des de dins, Premi Ondas 2001), és una producció de TV3 amb la col·laboració de Sàpiens (Som*) i la participació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.