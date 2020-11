Balsera obté el premi de pintura de Fundació Privada Mútua Catalana

Les 75 obres presentades es podran veure en una exposició al Moll de Costa a partir d’aquest dijous

Actualitzada 17/11/2020 a les 21:01

El Tinglado 1 del Port de Tarragona acull a partir de demà dijous l’exposició de les 75 obres presentades al Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat que convoca Fundació Privada Mútua Catalana. La mostra estarà oberta fins al 13 de desembre. Coincidint amb l’obertura de l’exposició, el jurat ha donat a conèixer els artistes guanyadors. Melchor Balsera Maldonado, de Badajoz, s’emporta el primer premi de Pintura amb una dotació de 3.500 euros per l’obra Sin título. El segon premi, dotat amb 1.200 euros, és per a Lluís Puiggrós Puigdellívol, veí de Santa Maria de Merlès (Berguedà), per l’obra Des de la finestra. En la categoria de Dibuix i Gravat, el guanyador és Josep Pérez Gonzàlez, resident a Castellar del Vallès, per l’obra Espai translúcid/composició 35. En aquest cas, el guardó està dotat amb 1.000 euros. Aquesta és la cinquena edició del concurs de pintura i la quarta edició del de dibuix i gravat. La Fundació Mútua Catalana, que organitza el certamen amb el suport del Port de Tarragona, valora molt positivament el nivell de participació en un any tan complicat com és el 2020. Davant la impossibilitat de celebrar l’acte inaugural amb el públic i els artistes a causa de la pandèmia, el lliurament dels premis tindrà lloc més endavant i s’anunciarà prèviament.

La Fundació Mútua Catalana, considera que «la crisi sanitària, econòmica i social no ha suposat una crisi de creació entre els artistes. Ben al contrari, el nivell ha estat molt alt». El concurs –nascut a Tarragona però amb vocació nacional–, continua creixent en interès per l’augment de les dotacions dels premis (5.700 euros en total) i per l’exposició de les obres artístiques participants en un espai tan emblemàtic com el Tinglado 1 del Moll de Costa.