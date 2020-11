Una sentència del Suprem tomba Pla d'Ordenació Urbana de Tarragona

L’alt tribunal desestima el recurs de cassació de l’Ajuntament i la Generalitat contra el contenciós administratiu que va guanyar CLH

Actualitzada 16/11/2020 a les 20:22

Tarragona s’ha quedat sense Pla d’Ordenació Urbana (POUM) després que la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem hagi desestimat el recurs de cassació que van presentar l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya contra una sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què també anul·laven aquest POUM per l’omissió d’un tràmit substancial. Això comportarà que diversos projectes urbanístics com la Budallera, el Pla Parcial Culubret, el PMU 34, conegut com el Pla Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada, i altres de menor índole, quedin paralitzats i hagin de tornar-se a tramitar.

El conflicte es va iniciar per un recurs presentat per la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) –antiga CAMPSA– sobre els terrenys que posseeix al costat de riu Francolí i el tractament urbanístic que els atorgava el POUM que va ser aprovat de manera condicional l’any 2011 i definitiva el 2013.

CLH assegurava que, a l’aprovació del POUM, no es va demanar un informe preceptiu a l’administració estatal d’hidrocarburs, ja que entenien que els seus terrenys es tractaven d’unes instal·lacions d’emmagatzematge de reserves estratègiques d’hidrocarburs, pel que era imperatiu que se sol·licités l’informe, tal com estableix la llei.

La sentència assegura que, tal com va dictar la Sala el Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, l’Ajuntament de Tarragona, en primera instància, i la Generalitat haurien d’haver sol·licitat aquest informe i que, com que no ho van fer, les disposicions administratives que vulneren les lleis són considerades nul·les de ple dret, ja que suposa l’omissió d’un tràmit substancial en l’elaboració de planejament urbanístic.

Tornar al POUM de 1995

L’anul·lació d’aquest POUM del 2013 comportarà que l’Ajuntament de Tarragona hagi de regir-se pel POUM de 1995, però amb l’excepció que aquest pla no s’adapta a les lleis urbanístiques d’àmbit general actuals, de manera que s’haurà de redactar un nou pla urbanístic, amb els problemes que això comporta, ja que l’elaboració d’una eina urbanística d’aquest calat pot comportar diversos anys, amb una paràlisi gairebé total en tots els desenvolupaments urbanístics que no tinguin actualment llicència. L’únic pla que no es veurà afectat serà el PP-10, més conegut com el pla d’IKEA –on es projecta ara el complex residencial i el comercial i de lleure de Ten Brinke–, ja que es troba en fase de desenvolupament

A partir d’ara cal veure que farà l’Ajuntament de Tarragona davant una situació tan complexa, tot i que podria servir per mantenir els plantejaments vàlids de l’actual i canviar aquells que estiguin en la línia de l’actual equip de govern.

L’executiu local podria aprofitar aquest escull per eliminar desenvolupaments urbanístics que no són del seu grat i que han provocat notables polèmiques en els últims mesos, com és el cas de la Budallera.