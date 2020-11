Una cinquantena de sensesostre passen la primera nit al Recinte Firal

S’ha habilitat un servei de menjador i neteja personal per facilitar que els usuaris mantinguin la distància de seguretat

Actualitzada 16/11/2020 a les 22:15

Una cinquantena de persones sensesostre han passat aquesta nit al Recinte Firal, després que ahir dilluns obrís les seves portes. Aquesta és, de moment, la capacitat màxima. Els usuaris poden accedir entre les 20 i les 21 hores, de dilluns a diumenge, i l’objectiu és que disposin d’un espai per poder fer front al toc de queda. La regidora al govern municipal i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), Carla Aguilar-Cunill, va manifestar que «hem preparat de manera acurada tots els protocols de Salut i tenim més experiència que quan vam habilitar aquest servei durant el confinament, per la qual cosa hem millorat el servei que oferim». La regidora va apuntar que «ho tenim tot preparat per si cal ampliar el nombre de persones que pugui venir al Recinte Firal».

Aguilar-Cunill va recordar que «Creu Roja ha reforçat els equips de treball i comencem aquesta activitat ben preparats». «És molt important que Tarragona doni una resposta a persones sensesostre», va apuntar, i va afegir que «cal aturar la pandèmia de la covid-19». Amb el toc de queda, les persones sensesostre «disposen d’un lloc on passar la nit», va dir Aguilar-Cunill, qui va referir-se al fet que en el Recinte Firal «es mantenen les distàncies de seguretat». En aquest context, va explicar que «es fan diferents torns» per facilitar l’alimentació i la higiene personal dels usuaris. El Recinte Firal «garanteix que els sensesostre no es trobin al carrer entre les 22 hores i les 6 del matí», l’horari afectat pel toc de queda.

L’equipament municipal que va iniciar l’activitat ahir està condicionat amb dutxes, lavabos i calefacció. Aquest recurs assistencial contempla també oferir-los sopar i esmorzar. L’elaboració d’aquests àpats va a càrrec de Joventut i Vida de Bonavista.

Creu Roja vetlla per les condicions adequades de transport per no trencar la cadena de fred. Els 50 llits amb els quals compta respecten els espais mínims per tal de garantir les normes bàsiques de seguretat i higiene. La Creu Roja, cobrint les funcions d’organització humanitària, és la institució encarregada de l’atenció directa de les persones allotjades en aquest espai. Garantirà l’aplicació dels protocols establerts per aquest tipus de confinament de manera estricta per tal d’evitar contagis. A més del Recinte Firal, l’Ajuntament de Tarragona també ha posat a disposició de les persones sense sostre 15 llits de l’Hostal Ram Room, un recurs que es gestionarà en coordinació amb la Fundació Bona Nit.

Confinament domiciliari

La regidora Aguilar-Cunill considera que aquesta solució s’ha previst per habilitar un espai a les persones que no tenen llar atenent el toc de queda decretat per la Generalitat «i també per estar preparats per si cal un confinament domiciliari». Dies enrere, la regidora Aguilar va demanar responsabilitat a la resta d’ajuntaments del voltant perquè trobin una solució com la de Tarragona i així evitar que altres persones d’altres localitats amb les mateixes mancances arribin a Tarragona davant la falta d’un equipament d’aquestes característiques al seu municipi. De fet, això ja va passar quan, durant el confinament domiciliari de la primera onada de la pandèmia, el consistori va habilitar el pavelló del Serrallo per a acollir persones indigents. Llavors va ser l’alcalde Pau Ricomà qui va demanar a la resta de consistoris dels pobles i ciutats dels voltants que prenguessin mesures en la mateixa línia i així evitar que es col·lapsés l’espai habilitat a Tarragona.