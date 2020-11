Tarragona i l'Ebre sumen 12 morts i 165 nous positius respecte l'últim balanç

El risc de rebrot continua a la baixa i la xifra d'hospitalitzats ha augmentat a 204 a la regió del Camp de Tarragona

Actualitzada 17/11/2020 a les 10:21

Situació a Catalunya

Les regions del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sumat 12 noves morts respecte les xifres del balanç anterior proporcionades pel Departament de Salut. El nombre total de defuncions s'ha elevat a 575 a Tarragona (+10) i 98 a l'Ebre (+2).Tot i aquesta dada tan negativa per al territori, el risc de rebrot i la velocitat de propagació del virus continua baixant. El primer ha baixat 32 punts i es troba en 397 al Camp de Tarragona, mentre que a les Terres de l'Ebre ha disminuït 25 punts (308). La Rt es troba en 0,72 a Tarragona o 0,70 a Reus mentre al Vendrell està per sobre d'1 (1,26).Pel que fa a les hospitalitzacions, els pacients ingressats al Camp de Tarragona han augmentat a 204, tres més respecte l'últim informe de Salut. En El cas de l'Ebre, la xifra ha disminuït a 60, dos persones menys. El nombre de pacients ingressats a l'UCI encara no es dóna de manera desglossada per regions sanitàries i només se sap que al conjunt de Catalunya n'hi ha 596, nou més respecte l'últim balanç.La xifra de nous positius confirmats per proves PCR o d'antígens, al Camp de Tarragona la xifra total és de 19.084 (+118), mentre que a les Terres de l'Ebre se situa en 4.923 (+47).El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 33 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 405, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, també es redueix dues centèsimes (0,76), mentre que la incidència a 14 dies cau a 562,33 (ahir era de 593,99 ). En paral·lel, s'han declarat 2.015 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 290.377 des de l'inici de la pandèmia. El 8,74% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 68 noves morts, amb un total de 15.200. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.485 ingressats per covid-19 (-50) i 596 a l'UCI (+9), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.