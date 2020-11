PP, PSC i Cs planten al govern en la primera reunió sobre el pressupost

Posen en dubte la capacitat de l’executiu per elaborar els comptes i lamenten no disposar ni d’un esborrany amb què negociar

Actualitzada 16/11/2020 a les 20:30

Els grups municipals de Ciutadans (Cs), Partit Popular (PP) i del Partit dels Socialistes (PSC) van plantar ahir al govern de Tarragona (ERC-ECP) en la que havia de ser la primera presa de contacte entre l’executiu local i l’oposició en què els primers presentaven les línies mestres del pressupost de 2021 als segons. Cap representant d’aquestes formacions va assistir a la reunió i els tres es van absentar pels mateixos motius: el govern no els ha fet arribar ni un document on es recullin les previsions pressupostàries de 2021 i, a més, les poques xifres de què tenen constància les han conegut a través de la premsa.

Tot i la indignació de bona part de l’oposició, el govern d’ERC-ECP podria finalment no necessitar altres suports diferents dels que va tenir per aprovar el pressupost de 2020: la CUP es mostra ara oberta a la negociació i Junts per Tarragona s’inclina per votar a favor d’una proposta realista de pressupost tenint en compte la situació excepcional que es viu per la pandèmia.

«Hem decidit no anar a una reunió on no hi ha res per debatre. No tenim cap esborrany, res de res. Podem dir que, un any i mig després de la seva entrada al govern, no tenen capacitat per elaborar i per donar a Tarragona un pressupost digne», diu la regidora de Ciutadans Sonia Orts. L’edil assegura que el govern té previst negociar un pressupost de 2021 «en què, a banda de les indispensables, com les inversions o el capítol 1 de personal, totes les partides de la despesa corrent estan a zero».

«No hi ha diners, però a la resta de municipis també pateix la pandèmia i en ajuntaments on govern ERC, com Lleida o Reus, s’han presentat pressupostos, per què a Tarragona, no?», diu Orts qui afegeix que, en una conversa ahir amb el regidor de Serveis Centrals, Jordi Fortuny, aquest li havia assegurat que la reunió d’ahir es feia amb els tècnics municipals per tal que aquests resolguessin els dubtes que plantegessin els grups de l’oposició. «Els dubtes sobre què? Ens convoquen a una reunió sobre un tema que ni tan sols han posat damunt la taula. Els dubtes que tenim són precisament els pressupostos», apuntava Orts i es mostrava taxava sentenciant que «la ciutat de Tarragona necessita uns pressupostos dignes i un govern amb capacitat per elaborar-lo».

El PSC rebutja la foto

En la mateixa línia que Ciutadans es manifestava el PSC. «Necessitem algun document, no tenim cap informació i, si l’únic que veníem a fer és a què ens expliquessin la dificultat d’elaborar un pressupost, que no està concretada l’aportació de l’Estat i, a sobre, venen els tècnics a fer d’escut, això és poc seriós», diu la portaveu socialista, Sandra Ramos.

L’edil dels socialistes afirma tenir la sensació que la reunió convocada ahir era només una excusa per «fer la foto» amb l’oposició «i que no es pugui dir que no es parla dels pressupostos». En aquest cas, afegia, «nosaltres no hi juguem a aquestes coses». De la mateixa manera que ho ha fet Sonia Ors, Ramos apel·la a mirar l’exemple d’altres ciutats. «Tots els municipis tenen pressupostos, què té Tarragona d’especial?», es pregunta.

El projecte de pressupostos de 2021 s’hauria de debatre al plenari de desembre. «Tenint en compte que s’obre un període de trenta dies per al·legar, amb aquest pas arribem fins al febrer», calcula el portaveu dels populars a l’Ajuntament de Tarragona, José Luis Martín, que tampoc va assistir a la reunió convocada ahir.

«Que facin un pas al costat»

«No tenim cap document ni cap esborrany perquè no els tenen fets i això és molt greu en un any tan important com aquest. És preocupant», afirma Martín. «Si tan difícil troben les coses –referint-se a l’elaboració del pressupost– que facin un pas al costat i que deixin que governin uns altres», finalitza. A diferència de la resta, representants de Junts per Tarragona i de la CUP van assistir a la trobada amb el govern i tot apunta al fet que els pressupostos de 2021 podrien tirar endavant gràcies a aquests grups. Per una banda, perquè el portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, es nega a «fer política» en ple context de pandèmia i, per l’altra, perquè la CUP, tot i que fa una setmana es decantava cap al «no» als pressupostos apel·lant a què el govern no havia complert cap dels seus compromisos adquirits quan van facilitar l’aprovació dels comptes de 2020, ara es mostra oberta a seguir negociant. «El que ens han explicat és el mateix, o menys fins i tot, que el que ha sortit a premsa. Lamentem que, no puguem conèixer encara el detall de la seva previsió, malgrat que portàvem des del setembre demanant iniciar la negociació i el seguiment dels acords anteriors».

«Fortuny menteix»

«Malgrat que el regidor Fortuny menteix en les seves explicacions públiques, en aquesta situació de pandèmia seria una irresponsabilitat deixar la ciutat sense pressupostos», diu Nadal, deixant albirar un vot favorable i quasi incondicional als comptes que plantegi el govern. Segons Nadal, Fortuny menteix perquè «tothom amb cara i ulls sap com poden estar les finances: si cauen els ingressos, cauen les despeses corrents». «Un pot dir que hi haurà quatre vegades més diners per Cultura, però sense despesa corrent, invertiràs en un teatre nou, però no tens res per pagar les activitats», posa com a exemple. «No sabem com es farà el Carnaval, Tarraco Viva, les festes, entre d’altres. Ja pot dir que hi haurà més diners per Sant Magí o Santa Tecla, però en realitat no té ni idea fins que l’Estat no digui amb quins diners rescata els ajuntaments», diu Nadal en referència als anuncis que Fortuny ha fet a través de la premsa. «Em nego a fer política en plena pandèmia. Seria extraordinari que quatre regidors no fossin capaços de tirar endavant un pressupost realista», avança Nadal.

El regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, es mostrava ahir perplex per l’absència dels tres grups a la reunió on, segons ells, s’havien explicat «les dificultats de finançament tant del corrent com de les inversions». «Calia assistir-hi per entendre, tècnicament, la greu situació que està patint l’Ajuntament», deia.