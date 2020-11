La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona posa en marxa un servei de préstec de joguines

El ludopréstec permet als interessats reservar qualsevol dels jocs del catàleg

Actualitzada 17/11/2020 a les 16:19

Aquesta setmana, coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants, la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona enceta un nou servei a les seves ludoteques: El ludopréstec, que consisteix en un servei de préstec d’un joc o joguina setmanal per a tots els infants de la ciutat que ho desitgin.Tal com ha explicat la consellera de Ciutadania, Carla Aguilar-Cunill, «des de les ludoteques hem anat repensant el servei contínuament i d’aquí sorgeix el ludopréstec, un recurs que segur ens ajudarà a reduir l’escletxa digital tan palesa actualment a la nostra societat ja que tots els infants sense distinció podran beneficiar-se dels préstecs a casa seva».Per tal de poder gaudir del servei, els usuaris han de realitzar la inscripció al web dels Centres Cívics . En el cas de no disposar de mitjans per fer-ho electrònicament, ho podran fer presencialment mitjançant cita prèvia. Un cop inscrits, els interessats poden reservar qualsevol dels jocs del catàleg. Aquesta reserva es podrà fer tant de forma telemàtica com telefònica o presencialment sempre amb cita prèvia. Finalment, quan l’equip de ludotecaris rebi la reserva, mirarà la disponibilitat i es posarà en contacte amb les famílies per tal d’acordar el dia i hora de la recollida i, a partir d’aquest moment, podran gaudir de la joguina durant una setmana.Des d’aquest dimarts està oberta la inscripció i la reserva de joguines i el primer lliurament es farà el proper divendres 20 de novembre, fent-lo coincidir amb la celebració del Dia Internacional del Joc i la Joguina. Aquests lliuraments es realitzaran de 17 a 19 h, amb cita prèvia.