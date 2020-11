La connexió 5G ja és una realitat a Tarragona

La cobertura arribarà properament a Reus, Tortosa, el Vendrell o Cambrils, però també a poblacions amb poc més de 1.000 habitants

Actualitzada 17/11/2020 a les 12:17

Els tarragonins podran gaudir a partir d'avui de la connexió 5G, després que la companyia Telefónica hagi posat en funcionament la seva xarxa de cinquena generació. Progressivament, la cobertura 5G s'anirà estenent a la resta de la demarcació tarragonina fins a arribar a una cobertura del 76% a final de desembre mitjançant el desplegament de 144 nodes 5G. El pla de la companyia s'estendrà a 47 municipis entre ells Reus, Tortosa, el Vendrell o Cambrils i altres poblacions amb poc més de 1.000 habitants.

El 5G permetrà una connectivitat ultraràpida amb molt baixa latència i capacitat per connectar a milions de dispositius. En aquesta primera fase es llança la xarxa amb arquitectura NSA (Non Stand Alone), per desplegar, més endavant, la xarxa 5G SA (Stand Alone).

El conseller de Noves Tecnologies, Jordi Fortuny, i el director territorial de Telefónica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears i Regió de Múrcia, José Manuel Casas, han presentat avui a Tarragona els plans de desplegament de tecnologia mòbil 5G que Telefónica té previst per a la capital i per a la província.



El conseller Fortuny ha destacat que «des del consistori estem compromesos amb la transformació digital en diferents àmbits de la ciutat» i ha afegit que «la nova infraestructura oferirà noves capacitats a la ciutadania i permetrà millorar la competitivitat de les empreses».