El Serrallo recupera el carrer tancat durant mesos a causa dels ocupes

Actualitzada 17/11/2020 a les 08:23

Les tanques que barraven el pas a un carrer que discorre en paral·lel a la via del tren, localitzat entre el Pont de la Petxina i Sant Andreu, han estat retirades, així com les deixalles i la brutícia que s’acumulaven. L’Ajuntament ha procedit a reobrir aquest carrer del Serrallo i a netejar-lo a fons, amb la voluntat de posar-lo al dia.

El carrer va estar tancat més d’un any a causa de l’estat de la façana del número 2 del carrer Sant Andreu, però, sobretot, per la situació d’inseguretat que generava la presència d’ocupes, que llançaven objectes al carrer. El 21 del passat mes d’agost van ser desallotjats 34 persones que ocupaven 15 pisos del bloc de Sant Andreu, conegut com a Rancho Grande.

Ingrid Martínez, tresorera de l’Associació de Veïns del Serrallo i resident en el citat immoble, va manifestar ahir dilluns a aquesta redacció que «la normalitat està tornant a poc a poc i ara la comunitat de veïns està tranquil·la». Martínez va apuntar que va arribar el moment en què «l’edifici era més dels ocupes que dels propietaris».

Per la seva banda, el regidor de Territori, Xavi Puig, va recordar que «el carrer estava tallat amb tanques pel perill de despreniments» i per com es trobava per «un excés d’accions incíviques per part de persones que ocupaven habitatges». «Desapareguda aquesta circumstància conflictiva, hem pogut reobrir el carrer», va dir Puig, qui va recordar que «la comunitat està passant una malla de protecció per tal d’evitar possibles despreniments». El regidor de Territori va recordar que s’arranjaran diferents punts de la façana que es podrien desprendre.