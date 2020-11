El Joan XXIII obre quiròfans els dissabtes i realitza intervencions quirúrgiques a la clínica Monegal

L'hospital tarragoní preveu realitzar prop de 500 operacions entre els mesos de novembre i desembre

Actualitzada 17/11/2020 a les 13:13

L’Hospital Joan XXIII de Tarragona ha obert set quiròfans els dissabtes, en torn de matí, per fer cirurgia ambulatòria i de curta estada de les especialitats quirúrgiques de traumatologia, oftalmologia, cirurgia pediàtrica, urologia, cirurgia maxil·lofacial, cirurgia general, ginecologia, otorinolaringologia i cirurgia vascular.A més a més, els professionals de l’hospital es desplacen a la clínica Monegal per realitzar procediments quirúrgics d’oftalmologia, urologia i ginecologia.L'hospital tarragoní preveu realitzar prop de 500 procediments quirúrgics entre els mesos de novembre i desembre. D'altra banda, al centre es continua realitzant la cirurgia prioritària no ajornable i oncològica.El decret de la Generalitat d’integrar novament la xarxa d’hospitals privats en el sistema públic de manera temporal, ha permès l’augment de l’activitat quirúrgica per minimitzar l’impacte de la covid-19 en les llistes d’espera i recuperar activitat quirúrgica.