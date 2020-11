El Festival REC celebrarà el vintè aniversari amb la projecció de 21 estrenes del 2 al 8 de desembre

16/11/2020 a les 12:55

El Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC, projectarà 21 pel·lícules d'estrena a Catalunya per commemorar el vintè aniversari. Enguany l'organització ha previst una edició presencial del 2 al 8 de desembre al Teatre Tarragona -supeditada a les restriccions per la covid-19- i una programació en línia que es podrà a veure a través de Filmin del 26 de novembre al 16 de desembre. «Hem fet un esforç perquè el festival d'enguany sigui, si es pot, millor que el d'altres anys», ha assenyalat el director del REC, Xavier Garcia Puerto. En plena pandèmia, la 20a edició proposa obres que reflexionen sobre els conceptes de distància i contacte en les relacions humanes.La programació inclou onze pel·lícules que competiran en la secció oficial al concurs del festival Opera Prima, de les quals quatre són estrena al conjunt de l'Estat i set no s'han pogut veure en cap sala de Catalunya: 'Les dues nits d'ahir', 'Mogul Mowgli', 'Irmã','Slalom', 'Mes jours de gloire', 'El arte de volver', 'In between dying', 'Gagarine', 'The best is yet to come', 'El alma quiere volar' i 'Apples'. El director del REC ha assenyalat que es tracta d'un «menú molt variat», amb obres guardonades en certàmens de primer nivell, que referma el propòsit de parlar de les veus del futur del cinema «des de les creacions el present».A més de la secció oficial, el REC ha programat en el cicle Close Encounters una selecció de propostes que tracten el concepte de distància i proximitat, en una clara al·lusió a l'impacte de la pandèmia en les relacions socials. Les cintes que es projectaran són 'Buio', 'Yung', 'Chico ventana también quisiera tener un submarino', 'Best summer ever' i 'After Life'.En l'espai de Projeccions Especials s'inclou la preestrena de la pel·lícula 'Josep', que obrirà l'edició d'enguany del festival. L'organització confia que la pandèmia permeti la presència del director Aurel, del productor Jordi Oliva i de l'actor Sergi López, que posa veu al rol protagonista. A més, també es preveuen els passis de 'Lúa vermella', 'Beginning' i 'Las niñas'.El director del REC, Xavier Garcia Puerto, s'ha mostrat confiat que podran mantenir la part presencial de la 20a edició, però ha garantit que en cas que les restriccions vigents al desembre no ho permetin prendran «les decisions corresponents». De moment, s'ha posat a la venda les entrades del Teatre Tarragona amb una limitació del 30%. El canvi per l'Antiga Audiència s'ha fet per poder mantenir la massa crítica d'espectadors i, alhora, per recuperar l'esperit dels grans cinemes que hi havia antigament a la Rambla Nova.«Les projeccions acabaran uns minuts abans de les deu de la nit per poder complir amb les restriccions i per reafirmar que la cultura, tant nosaltres com el sector en el seu conjunt, ha fet la feina. També, per reafirmar que la cultura és segura, que el que volem és cuidar i cuidar-nos, i ser la part essencial que som a la societat», ha manifestat el responsable del festival.Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona i regidor de Cultura, Pau Ricomà, ha manifestat que la d'enguany és una edició il·lusionant i s'ha mostrat convençut que estarà a l'altura de les anteriors, malgrat la pandèmia. El batlle també ha posat en valor el caràcter resilient del certamen i la comunitat que genera, ha dit, al seu entorn.