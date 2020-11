Com participar a l'estudi

L'estudi, anomenat LED-FERTYL -Lifestyle and environmental determinants of seminogram and other male fertility related parameters-, es troba ara en fase de reclutament de voluntaris. La recerca es centrarà en estudiar paràmetres de la qualitat de l'esperma, com la concentració, la motilitat, o la morfologia, en 600 homes. El reclutament de voluntaris i l'estudi de mostres es farà de manera coordinada i seguint un mateix protocol a Reus, Tarragona, Illes Balears, Estats Units i Polònia. Segons s'informa des de la URV, els resultats d'aquest treball pretenen explicar com diferents factors de l'estil de vida, entre els quals destaquen l'alimentació, el sedentarisme o l'exposició a diversos contaminants mediambientals -amb potencial de disrupció endocrina-, poden afectar la fertilitat.«Analitzar tots aquests factors associats a la qualitat de l'esperma i avaluar possibles mecanismes relacionats amb l'edat, els perfils de metilació de l'ADN dels espermatozoides, la longitud dels telòmers dels leucòcits i espermatozoides, així com l'oxidació, són clau per conèixer millor els mecanismes que es troben darrere de la salut reproductiva de les parelles», s'apunta des de la universitat.Per als investigadors, entendre com l'entorn i l'estil de vida i com aquestes interaccions podrien afectar a la salut reproductiva és fonamental per poder establir estratègies eficaces de prevenció que puguin pal·liar les conseqüències d'aquest problema que afecta als països desenvolupats. L'estudi també vol descriure les diferències que es puguin trobar en els seminogrames dels voluntaris i si els factors ambientals i d'estil de vida poden variar en funció de les diferents àrees geogràfiques analitzades.Les persones que vulguin presentar-se com a voluntaris per participar en aquest estudi només hauran de fer una única visita a l'inici del projecte, però han de complir una sèrie de criteris per ser inclosos en l'estudi: tenir entre 18 i 40 anys, respondre una sèrie de qüestionaris relacionats amb el seu estil de vida i altres característiques personals i aportar mostres biològiques per poder iniciar la investigació. Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic ledfertyl.nutricio@urv.cat, indicant a l'assumpte «Reclutament Ledfertyl».