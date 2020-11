A judici per pegar un policia de Tarragona que volia identificar-lo per incomplir el confinament

La fiscalia demana 1 any i mig de presó per un suposat delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat

Actualitzada 17/11/2020 a les 11:42

Un home anirà a judici per clavar un cop de puny a un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona que volia identificar-lo per incomplir el confinament decretat per l'estat d'alarma. Una patrulla va sorprendre el processat al camí del Llorito cap a un quart de vuit del vespre del 6 d'abril, malgrat el confinament domiciliari que hi havia vigent per la covid-19. Els agents van intentar identificar l'individu però aquest, «lluny de col·laborar i amb intenció d'infringir el principi d'autoritat i impedir que els policies fessin la seva tasca», va agredir un dels agents i va fugir. La fiscalia demana 1 any i mig de presó per un suposat delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. El cas es jutjarà properament als jutjats penals de Tarragona.