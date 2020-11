Tarragona, tercera ciutat catalana que més gasta en la gestió de residus

Actualitzada 15/11/2020 a les 19:50

Tarragona és la tercera ciutat de Catalunya amb la despesa més elevada pel que fa a la recollida, gestió i tractament de residus, segons les dades del Portal de Transparència de la Generalitat. Aquestes indiquen que la despesa total de l’Ajuntament en aquest àmbit és de 17.009.796 euros, superada només per la de Barcelona (107.500.299 euros) i la de Sabadell (17.119.596 euros). El portal divideix la despesa total pel nombre d’habitants i, d’aquesta manera, calcula que la gestió de la brossa costa a cadascun dels 134.515 tarragonins 126,45 euros anuals. Els ciutadans de Sabadell (213.644) paguen 80,13 euros l’any i els de Barcelona (1.636.762) paguen 65,68 euros anuals.

El regidor de Neteja de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, explica que «estem intentant evolucionar cap a donar un millor servei». En aquest sentit, l’edil d’ERC lamenta que el contracte de la brossa té diversos defectes. «És car i insuficient», sosté l’edil, que explica que «Tarragona té unes característiques molt complicades, com per exemple que és una ciutat molt extensa». Sobre això, l’edil recorda que «la població està esmicolada en un territori molt gran i en tenir en compte que a Tarragona tenim platges i polígons industrials i urbanitzacions de molts quilòmetres i carrers».

A més Fortuny lamenta que fins ara hi ha hagut tres tipus de contenidors diferents, dos de soterrats i un de superfície, i això ha comportat tres sistemes de recollida diferents amb tres camions de la brossa diferents. «Això, sumat a les característiques de població i extensió pròpies de Tarragona, encareix molt el contracte, però ara ja hem eliminat un d’aquests sistemes retirant un dels tipus de contenidors soterrats», comenta Fortuny, que afegeix que «estem treballant perquè només quedin els contenidors de superfície, amb una única tipologia de camions, fet que reduirà considerablement el cost i que farà que el servei sigui més eficient».

Un contracte més eficient

D’aquesta manera, Fortuny explica que s’està buscant la manera que el pròxim contracte –l’actual expira el 2023– sigui més eficient, «per donar un millor servei», tot i que no pot assegurar que sigui més barat. «Més car no serà», apunta, però, el regidor. «Intentarem que el servei sigui òptim, és a dir, que la relació qualitat preu sigui adequada», finalitzava Fortuny.

Des de l’Ajuntament, però, asseguren que el cost total de recollida, gestió, i tractament de residus a la incineradora és de 15.041.634 euros, gairebé dos milions menys que en les dades del Portal de Transparència de la Generalitat. En aquest cas, Tarragona passaria a ser la quarta ciutat amb més despesa en aquest sentit, per darrere de Terrassa, a la qual li costa 15.525.387 euros, 70,39 euros anuals per habitant (220.556).

Per altra banda, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, reconeix que el de la brossa és el contracte més elevat a tots els ajuntaments. «Moltes vegades se’n fa poc seguiment i es pot millorar el seu funcionament a nivell d’eficiència i de cost», assegura Tost. Per aquest motiu, «des del govern recomanem que cada municipi tingui un pla local de prevenció i de gestió dels residus». Pel que fa a la prevenció, Tost posa dos exemples. «Si es tracta d’un municipi de costa per exemple, hi ha l’opció de, a l’hora de donar la concessió a les guinguetes, obligar-les que facin servir gots reutilitzables, i així evites generar tant de residu plàstic. O que quan les entitats organitzin festes utilitzin vaixelles compostables», diu el director de l’agència, que remarca la importància del poder de prevenció.

Pel que fa a la gestió, Tost defensa que cal tenir en compte les diversitats de cada municipi i, per això, és clau no copiar el que fa el poble o ciutat del costat. «Cal que el pla de cada ajuntament estigui personalitzat en funció de les característiques del seu municipi», diu el director de l’agència, que recomana finalment que «per pagar un preu just pel servei de la recollida de residus cal fer una bona radiografia de cada municipi».