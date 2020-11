Les zones fosques del Parc del Francolí comptaran amb sis nous punts de llum

Actualitzada 15/11/2020 a les 18:38

L’àrea de Territori de l’Ajuntament de Tarragona s’ha compromès amb l’Associació de Veïns Parc Francolí a posar sis nous punts de llum en la zona més fosca de la zona, on precisament hi haurà la porta d’accés del futur Centre Penitenciari Obert (CPO), en fase avançada de construcció, localitzat al carrer Maria Aurèlia Capmany. També s’actuarà en espais on hi ha altres fanals que, a causa de la seva altura i el fet d’estar envoltants d’arbres, fa que la superfície d’il·luminació sigui mínima.

El regidor de Territori, Xavi Puig, va explicar a aquesta redacció que la setmana passada «vam visitar el parc amb membres de l’associació de veïns, acompanyats de tècnics d’enginyeria i de l’ària d’Espais Públics, i vam veure sobre el terreny les zones més fosques». En el recorregut, el regidor va apreciar «carències que cal arranjar», va dir Puig, com denunciaven els veïns des de feia temps. El resultat de la visita va ser el compromís del govern municipal de «reforçar l’enllumenat amb sis punts més, amb fanals més baixos», gairebé «a escala humana». La major part d’aquests «els posarem a l’entrada del parc –on està la caserna de la Guàrdia Civil i el CPO– i en algun punt fosc dels camins que hi ha, per motius de seguretat». Puig va avançar que «en pròximes setmanes adjudicarem el contracte» per un import aproximat de 15.000 euros, va dir. El regidor va afegir que també s’intervindrà en zones del parc que «estan excessivament fosques perquè els punts de llum estan tapats per vegetació o perquè el seu nombre és insuficient».

Roser Barrio i Noèlia Garcia, secretària i tresorera de l’associació de veïns, respectivament, van comentar ahir diumenge a aquesta redacció que la proposta ve de lluny. «Abans del confinament a causa de la pandèmia de la covid-19 vam demanar al regidor Xavi Puig que vingués al barri per veure en persona la situació en què es troba pel que va a l’enllumenat públic» i, sobretot, per comprovar que «on estarà ubicada l’entrada al CPO és la zona més fosca del parc». La visita es va haver de posposar per l’aplicació del decret d’alarma i no va ser fins a la setmana passada que es va poder dur a terme. «Vam quedar a les 6 de la tarda, quan ja no hi ha llum natural, per veure sobre el terreny les mancances en enllumenat», va apuntar Barrio.

La secretària de l’associació de veïns va recordar que l’entitat va lluitar per tal que el Centre Penitenciari Obert no s’obrís en aquesta zona de la ciutat. Ahir va insistir en la conveniència que la porta d’accés no doni al parc. L’entitat reclama que s’ubiqui al carrer dedicat a Maria Aurèlia Capmany, on es troben, a pocs metres de distància, les dependències de la Guàrdia Civil.

Més reivindicacions

Barrio va recordar, per altra banda, que el barri també reclama «millorar l’enjardinament i la poda d’arbres, que és millorable». «Hi ha branques que dificulten anar pels camins, perquè estan molt baixes», va apuntar. L’associació també reivindica «retirar les fulles de les reixes del clavegueram, ja que, quan plou, l’aigua no es filtra i la zona s’inunda». Barrio va recordar que «som els veïns que les retirem per evitar que s’acumuli».