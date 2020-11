La col·laboració publicoprivada i el foment de la circularitat són claus per a Alfaro, qui destaca iniciatives com els Premis BASF d’Economia Circular

Fa 20 anys poc se’n sabia de sostenibilitat i responsabilitat corporativa. Dues dècades després és un dels principals temes en l’agenda empresarial i mediàtica gràcies a la tasca que ha dut a terme iniciatives com el Club de Excelencia en Sostenibilidad, que Juan Alfaro va impulsar. El lobby treballa per promocionar la sostenibilitat, apostant per la col·laboració publicoprivada i el foment de les bones pràctiques. Una bona mostra d’això són els Premis BASF d’Economia Circular. La companyia química, que és membre del Club, acaba de reconèixer les iniciatives més innovadores a nivell estatal en matèria de circularitat. La segona edició dels guardons ha rebut més de 150 candidatures i s’ha consolidat com «els premis més importants d’Espanya» en aquest àmbit.

—Parli’m del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

—És una associació empresarial que vaig crear fa 20 anys, amb l’objectiu de promoure a Espanya totes aquelles qüestions relacionades amb el desenvolupament sostenible i la responsabilitat corporativa. En aquell moment, la sostenibilitat era un tema poc conegut i, quan en parlaves, et miraven com si fossis un extraterrestre. Vint anys després, el temps ens ha donat la raó i la sostenibilitat està present en totes les estratègies de les empreses més avançades. El Club agrupa un conjunt de grans companyies, per a compartir bones pràctiques entre nosaltres i impulsar la sostenibilitat a Espanya. És una plataforma de lobby, d’intercanvi de coneixement i de col·laboració per fer que la sostenibilitat i la responsabilitat corporativa creixin.

—Un concepte relacionat amb la sostenibilitat que cada cop guanya més protagonisme és l’economia circular.

—Tenim una problemàtica global. Els abocadors ja no poden assumir més residus. La població creix, és aspiracional i vol consumir. Com que no es pot posar veda al consum, s’han de buscar alternatives perquè els productes i serveis siguin reutilitzables i en lloc d’acabar a la deixalleria es converteixi en un subproducte susceptible de ser utilitzat una altra vegada. A Tarragona compteu amb una empresa pionera i molt avançada en aquest sentit com és BASF, que és membre del Club de Excelencia en Sostenibilidad.

—És BASF una referència en economia circular?

—Totalment i gràcies a nombrosos projectes que està impulsant. Per exemple, treballen en l’àmbit del reciclatge químic i converteixen plàstics que acabarien en un abocador en olis industrials que s’utilitzen per a tornar a produir plàstic. També han aconseguit crear un plàstic per a fer càpsules de cafè compostables al cap de 12 setmanes. Així mateix, destaca el conveni que han signat amb Adidas per a crear els materials necessaris per a fer unes sabatilles que es poden reciclar completament.

—Aquest és el futur?

—Sí, les companyies que hagin interioritzat les bases de l’economia circular, treballaran pensant què passarà amb els seus productes o serveis quan deixin de ser útils i per tant fabricaran els components perquè siguin reciclables i reutilitzables.

—És complicat fer aquest pas?

—En absolut. Hi ha moltes bosses de subproductes disponibles perquè els productors els comprin i els reutilitzin. El que hem de tenir clar és que el planeta és un i que ha d’acollir a generacions futures, que també voldran gaudir-lo. Si volem conservar el planeta tal com l’estem vivint, hem de treballar en solucions que permetin que la població segueixi creixent sense omplir-lo de residus. Per aconseguir-ho és molt important la col·laboració publicoprivada.

—Com de necessari és l’impuls públic perquè el sector privat aposti per la circularitat?

—Tenim una estratègia europea i a partir d’aquí el govern central presenta la seva. Crec que els veritables tractors en la política pública d’economia circular són les comunitats autònomes i els ajuntaments. Aquesta és l’escala amb la qual s’ha de treballar a nivell públic. D’igual manera, passarà a nivell privat. Han començat les grans companyies i ara són les petites i mitjanes empreses, empentades per la cadena de subministrament de les grans multinacionals, les que han de començar a incorporar aquests temes.

—Més enllà de les estratègies, que ha de fer l’administració?

—Ha d’apostar per la col·laboració publicoprivada. Hi ha d’haver escassa legislació en matèria de circularitat, perquè ja n’existeix molta a nivell mediambiental. I sobretot ha de fer més política pública de promoció que ensenyi a la indústria, al ciutadà, a la pime com treballar en pautes de circularitat. En aquest sentit, iniciatives com els premis d’economia circular que acaba d’entregar BASF són molt rellevants.

—Parlant dels Premis BASF d’Economia Circular, vostè ha estat jurat d’aquesta segona edició on s’han presentat més de 150 candidatures. Amb xifres com aquesta poden començar a dir que la revolució circular comença a florir?

—Que es presentin 150 candidats a uns premis és molt important, perquè significa que s’està fent molt. Crec que són una de les millors formes de sensibilitzar tant al sector públic com al privat sobre la importància de la circularitat, perquè es donen a conèixer bones pràctiques. Crec que el treball que està fent BASF en aquest aspecte és meravellós.

—Parli’m dels premiats d’aquesta segona edició.

—Hem reconegut una companyia com Endesa per un projecte de bateries interessantíssim. Hem premiat una iniciativa d’intercanvi d’objectes per evitar que siguin llençats promoguda per l’Ajuntament de Madrid. També hem premiat una pime que treballa en el camp del reciclatge químic, una iniciativa innovadora per a impulsar envasos reutilitzables per a comandes de menjar takeaway. Hem reconegut la tasca formativa que fa en aquest àmbit ESADE i la tasca divulgativa del programa Ecogestiona, de Radio Intereconomia.

—Els premis engloben àmbits molt diversos.

—Hem agafat tot l’espectre i hem categoritzat tot allò que sigui premiable en economia circular, perquè tothom pugui tenir el seu reconeixement. Companyies i institucions pugnen, en el bon sentit, per a ser premiats. A més, en l’acte d’entrega, que es va fer la setmana passada en format virtual, vam comptar amb la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera i amb representants de la Comissió Europea. Tot això fa que siguin els premis d’economia circular més importants del país.

—Com serà el camí cap a la circularitat?

—Serà com una pluja fina. Ara hi ha moltes companyies que desconeixen per complet què és l’economia circular. Ja va passar amb la sostenibilitat. Però a mesura que se’n parli, en un període de 10 anys, serà cultura. L’important és definir tota una sèrie d’indicadors per a poder mesurar com s’avança en economia circular i com es reflecteix en la millora ambiental del país. El que no es mesura, no existeix, i en això és en el que treballarem.