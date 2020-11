La Diputació de Tarragona col·labora amb Proactiva Open Arms pel rescat de refugiats al Mediterrani

La institució destina 20.000 euros a l’adequació del vaixell insígnia de l’entitat

La Diputació de Tarragona concedirà un ajut de 20.000 euros a l’Associació Proactiva Open Arms per a l’adequació del vaixell que l’entitat utilitza en les tasques de rescat de persones refugiades al Mediterrani. Aquesta quantitat anirà destinada al canvi del quadre elèctric del vaixell Open Arms.



L'ONG catalana té com a principal missió rescatar del mar les persones refugiades que arriben a Europa fugint dels conflictes bèl·lics. Va ser la primera entitat especialitzada en tasques de socorrisme que va arribar a les costes de Lesbos, i les seves intervencions han estat i segueixen sent crucials per salvar la vida de milers de persones.L'entitat ha rebut ajuts per part de la Diputació durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019 per tal de seguir donant suport a les tasques de caràcter humanitari que realitza. A banda, l’any 2019 la Diputació va destinar 15.000 euros més a l’entitat per a l’adquisició de combustible.