L'exsenadora de Podem per Tarragona, Celia Cánovas, candidata a les eleccions del 14-F

Ho fa sota les sigles Izquierda en Positivo per aconseguir la presidència de la Generalitat

Actualitzada 16/11/2020 a les 12:04

La exsenadora de Podem Catalunya per Tarragona, Celia Cánovas, serà la candidata d'Izquierda en Positivo a la presidència de la Generalitat a les eleccions previstes per al pròxim 14 de febrer.Així ho ha anunciat Izquierda en Positivo en un comunicat, després que el comitè electoral de la formació decidís per unanimitat designar a Cánovas com a cap de llista per Barcelona.Cánovas va ser una de les veus crítiques a Podem Catalunya i, de fet, va fer un pas endavant en el procés de primàries del partit en 2018, en les quals va sortir vencedor Xavier Domènech amb el 72,7% dels vots, enfront del 5,9% que va recaptar la llavors senadora d'En Comú Podem per la circumscripció de Tarragona.El mes d'octubre passat, Cánovas va recórrer l'arxivament de la part de la causa on un jutjat de Madrid investigava si es va cometre un presumpte delicte d'administració deslleial en relació a la denominada Caixa de Solidaritat de la formació habitada.Cánovas, advocada en actiu des de 1990 i senadora entre 2015 i 2019, discrepava dels arguments del jutge i sostenia que les investigacions policials «són tan esclaridores que constitueixen indicis més que suficients que ha pogut existir un ús irregular dels fons transferits per Podemos» per a fins diferents als legalment establerts.