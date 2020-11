L'exdiputat socialista Carles Castillo s'acosta a ERC a tres mesos de les eleccions del 14-F

El tarragoní ha mantingut una reunió amb la diputada Raquel Sans, l'alcalde Pau Ricomà, i la presidenta de la Federació Regional d'ERC de Camp de Tarragona, Irene Aragonès

Actualitzada 16/11/2020 a les 09:05

L'exdiputat del PSC Carles Castillo, el primer càrrec socialista que va visitar Oriol Junqueras a la presó i que va deixar el partit fa un mes per la seva «deriva», s'acosta a ERC a tres mesos de les eleccions catalanes, després de mantenir una reunió amb dirigents de la formació republicana.Segons han avançat a EFE fonts coneixedores de la reunió, Castillo va mantenir en els últims dies una trobada amb la diputada d'ERC Raquel Sans -la candidata a les primàries per ser cap de llista per Tarragona en els comicis del 14-F-, l'alcalde de Tarragona , Pau Ricomà, i la presidenta de la Federació Regional d'ERC de Camp de Tarragona, Irene Aragonès.Una «reunió de treball», segons aquestes fonts, que va servir per intercanviar impressions sobre la situació política actual i sobre les futures eleccions al Parlament, i en el qual ambdues parts van acordar celebrar noves trobades per seguir «acostant posicions polítiques».L'exdiputat socialista i ERC evidencien així la seva aproximació a tres mesos de les eleccions, el que obre la possibilitat de que Castillo pogués formar part dels llocs de sortida de la llista republicana per Tarragona, a falta que el proper mes es decideixin les llistes d'aquest partit, segons les fonts consultades.Líder del corrent socialista «Juliol del 78», des del seu naixement molt crítica amb la direcció de PSC, Castillo va ser cap de llista de PSC per Tarragona el 2015 i número dos a 2017, a més de ser el primer càrrec socialista que va visitar un dels dirigents independentistes empresonats, en aquest cas Oriol Junqueras el 2018 a la presó madrilenya d'Estremera, cosa que va fer a títol personal i per raons de «humanitat».De fet, Castillo ja havia mantingut contactes amb ERC en els últims mesos, tot i que també havia estat sondejat pels comuns, però la seva sintonia amb els republicans és més gran, no només per la seva bona relació amb Oriol Junqueras, sinó també amb la pròpia Raquel Sans, com es va demostrar en el missatge que la diputada li va dedicar al Twitter quan Castillo va trencar el carnet de PSC.«Amb el company Carles Castillo hem compartit sovint converses, visites a la presó ... i sé que avui ha pres una decisió difícil però molt reflexionada i coherent. Gràcies per la valentia i l'honestedat. Una abraçada molt forta, amic!», va escriure Sans.El que va ser portaveu socialista a la comissió d'Interior del Parlament va oficialitzar la seva ruptura amb el PSC el passat 1 de setembre quan, en una carta enviada al Partit dels Socialistes, al seu líder, Miquel Iceta, al ministre de Sanitat, Salvador Illa, i a la direcció del partit a Tarragona, va demanar la seva baixa com a militant per no compartir la «deriva» del partit en diferents qüestions.En ella, exposava el seu desacord amb que el PSOE digui que té «ànima republicana» però «doni suport» a una monarquia «corrupta»; lamentava el «complex» de PSC davant el fet que càrrecs socialistes visitaren els líders independentistes a la presó; o retreia les campanyes «negatives» contra l'alcalde de Tarragona per «intentar canviar dinàmiques» que el PSC «no va voler canviar».Aquestes postures crítiques al llarg d'aquests anys havien portat a un distanciament progressiu entre Castillo i la direcció del PSC, el que no només va acabar suposant que no fos cap de llista per Tarragona el 2017, sinó que no se'l tingués en compte com a possible candidat a l'alcaldia tarragonina o fins i tot per ocupar un lloc de sortida en la llista per a les pròximes eleccions catalanes.